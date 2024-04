A környezetvédők aggodalma övezte az idei Föld napját

A környezetvédelmi minisztérium az őszi idő előtti választás után az SNS-jelölt Tomáš Taraba irányítása alá került, ami borítékolta a konfliktusokat a környezetvédők és a koalíció között. A koalíció által elfogadott kormányprogramban a nemzeti parkok zonációja, a környezetvédelmi alap által támogatott projektek átértékelése és a befektetésösztönzés egyaránt megjelent – a kormány jelezte, hogy a dinamikus, helyi beruházásokat és gazdaságot érintő érdekeket előnyben részesíti majd a környezetvédelmi területek mindenek feletti védelmével szemben. Aggodalomra adhatott okot, hogy a koalíció képviselői már a választás előtt előszeretettel kritizálták a Zuzana Čaputová körül csoportosuló környezetvédelmi civil csoportokat is, az államfőt és az előző kormányt is megvádolták azzal, hogy túlságosan nagy teret biztosít a lobbizó környezetvédőknek a törvények alakításában.

Megsemmisítők

Taraba tárcája és a környezetvédők közti feszültségek márciusban odáig fokozódtak, hogy a Greenpeace aktivistái felmásztak a minisztérium épületére és egy molinót feszítettek ki, melyben „környezetmegsemmisítő minisztérium” névre nevezték át az intézményt.

Az átnevezés oka, hogy a környezetvédelmi szervezetek szerint a tárca a természet rendszerszintű megsemmisítésébe kezdett és több területen is káros folyamatokat indított el. A civilek kifogásolták a környezetvédelmi szervezetek elleni támadásokat, az építkezésekre és beruházásokra vonatkozó környezeti hatásvizsgálatokat érintő szabályok megváltoztatását, vagy a vízgazdálkodási szabályok új alapokra helyezését. Újabb, a nyilvánosság számára különösen jól látható konfliktust nyitott a környezetvédők és a kormány között az elszaporodott, emberekre is támadó medveállomány ritkítására vonatkozó kilövési szabályok lazítása. Taraba a medvékre vonatkozó szigorítások kapcsán többször is hangsúlyozta, hogy az állampolgárok sérthetetlenségét előbbre valónak tartja a környezetvédelmi szempontoknál. A farkasok, hiúzok kilövése is könnyebbé vált, valamint a kormoránok védettségi státusza szintén átértékelés alatt áll. A természetvédők és Taraba közti konfliktus több esetben kimondottan furcsa dimenziót kapott: április elején az Állami Természetvédelmi Hatóság új vezetése például megtiltotta egy, a tátrai siketfajd veszélyeztetettségéről szóló dokumentumfilm közlését és terjesztését.

Közös nyilatkozat

Az idei Föld napja alkalmából többtucatnyi környezetvédő szervezet és egyén adott ki egy közös nyilatkozatot. A természeti örökségünk és hazánk védelme névre keresztelt dokumentumot ötven szervezet és százharminc magánszemély szignózta. Lucia Szabóová, a Klímakoalíció képviseletében elmondta, hogy a dokumentumban is tiltakoznak a környezetvédőket ért támadások és a változóban levő szabályozások ellen, egyben a klímaváltozással kapcsolatos helyzet romlására is fel akarják hívni a figyelmet. Az aláírók kijelentik, hogy védeni akarják a szlovákiai természetet és a vidéket, az emberek egészségét és a társadalmat is meg szeretnék óvni a szétesés és megsemmisülés elől. A szervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy a természetvédelem tiszta levegőt és vizet, valamint az emberek jólétét jelenti, az ügy mögé pedig politikai meggyőződéstől és származástól függetlenül mindenki odaállhat.

Eltérő prioritások

A környezetvédelmi tárca szokatlan módon három nappal a dátum előtt, a Facebookon emlékezett meg a Föld napjáról és hívta fel a figyelmet a minisztérium által szervezett tájékoztató napokra. A bejegyzéshez leginkább dühös aktivisták fűznek megjegyzéseket.

Maga a miniszter, Tomáš Taraba két eseményről emlékezett meg nyilvánosan – az egyik Fedor Flašík, a Smer volt kampánymenedzserének halála, a másik pedig a miniszter gútai látogatása. Taraba bejelentéséről a dél-szlovákiai csatornahálózat kiépítéséről lapunk külön cikkben foglalkozik a holnapi lapszámban. A miniszter ugyanakkor egy videóban kommentálta a környezetvédelmi szervezetek állásfoglalását – kijelentette, hogy mint a csatornahálózattal kapcsolatos intézkedések is jelzik, tárcája nem a szervezetek, hanem az állampolgárok problémáival foglalkozik.

A legtöbb teret a Föld napjának a kormánykoalíció képviselői közül Peter Pellegrini szentelte. A megválasztott államfő szintén a szociális hálón emlékezett meg az évfordulóról, és hangsúlyozta, a kellemetlen klímajelenségek túlságosan gyakran ismétlődnek meg ahhoz, hogy véletlenszerűként gondoljunk rájuk. Pellegrini szerint a világ vezetőinek közös álláspontot kellene kialakítani a kérdésben, és állítja, hogy államfőként kiegyensúlyozott álláspontot foglal majd el a környezetvédelemhez kapcsolódó kérdésekben és szakértőkkel is konzultál majd a fontosabb ügyekről.