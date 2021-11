A kormányban már alig, de a polgármesterekben még bízunk

Az államfő mentette meg a magas a politika becsületét – legalább is az adatok alapján úgy tűnik, Zuzana Čaputová népszerűsége a többi állami intézményhez képest továbbra is stabil – a válaszadók 52%-a nyilatkozta azt, hogy biztosan vagy inkább megbízik az köztársasági elnökben. Az ország többi vezetője azonban jóval negatívabb visszajelzést kapott az emberektől. Míg a kormányban már a polgárok negyede sem bízik, a parlamentben pedig mindössze a megkérdezettek 27%-a, addig a polgármesterek és helyi képviselők esetében ez az arány eléri az 58%-ot. Az adatgyűjtésre november második felében került sor, 1005 válaszadó megkérdezésével. A kormánnyal és a parlamenttel ellentétben a megyei képviselők egy évvel a helyhatósági választás előtt viszonylag magas támogatottságot élveznek, a megyefőnököknél átlagban 43%-os népszerűséget mértek.

A képgalériában megtekinthető a megyeelnökök sorrendje a felmérésben elért támogatás alapján

A választott intézményekbe vetett bizalom a nők és a főiskolai végzettséggel rendelkező személyek esetében a legmagasabb, nemi szempontból a leglátványosabb a különbséget az államfővel kapcsolatban észleltek (nők 57%, férfiak 45%). A szervezet a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kiemeli, a magyar nemzetiségű polgárok az összes választott intézmény iránt alacsonyabb bizalmat éreznek. A pártpreferenciákat tekintve elsősorban a szélsőséges pártok (Republika, ĽSNS) szavazói idegenedtek el az állami autoritásoktól.

Kommunális szinten az emberek jobbára a kisebb községekben bíznak a polgármesterben, illetve a helyi képviselőkben – azokon a településeken, ahol a lakosok száma ezernél alacsonyabb, átlagban az emberek 68%-a érzi úgy, bízhat a polgármesterben. A nagyobb lélekszámú városoknál ez az arány alacsonyabb – a legrosszabb értékelést Pozsony és Kassa szerezte, ahol átlagban a lakosok kevesebb mint 44%-a mondta azt, hogy a városvezető élvezi a bizalmát.

A szakértői konzílium, mely rendszeresen javaslatokkal látja a kormányt a járványkezelés terén, a harmadik hullám megfékezése céljából már november elején azt tanácsolta, a populáción belüli oltási arány növekedése érdekében hozott intézkedések keretén belül vonják be a helyi ismert személyeket, illetve a regionális politikusokat is. A szakemberek tudatosítják, hogy a vakcinák körül kialakult tévhitek rengeteg embert elriasztottak az oltástól, ezért olyan személyeknek kell tájékoztatást nyújtaniuk az oltással kapcsolatban, akikben megbíznak az emberek. Ide tartoznak a háziorvosok is, de az mozgósító kampányban a helyi politikusoknak egyaránt jelentős szerepe van.