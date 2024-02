A kormány kiáll a Btk. hatálybalépése mellett

A kormánykoalíció még foglalkozni fog az élet- és egészségellenes bűncselekményekkel, mondta Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter a TA3 vitaműsorában.

Ahogy most a gazdasági bűncselekmények kérdését rendeztük, úgy támogatom, hogy ezután az élet- és egészségellenes cselekményeket is elővegyük. Ne vonatkozzon ezekre semmilyen elévülési idő, ne lehessen kegyelmet adni és a büntetési tételek is növekedjenek

– mondta a tárcavezető.

Arról is beszélt, ha az államfő, Zuzana Čaputová a nemi erőszak elévülési idejének lerövidülése miatt megvétózná a büntető törvénykönyv most jóváhagyott módosítását, akkor az élet- és egészségellenes cselekményekre vonatkozó szabályok megváltoztatásával még a mostani módosítási eljárás keretében foglalkoznak majd. Míg az államfő közölte, mindent megtesz, hogy a most elfogadott módosítás ne lépjen hatályba, és a héten közli, miként jár el, Robert Fico (Smer) miniszterelnök erre úgy reagált, ő pedig mindent elkövet, hogy a megváltoztatott törvény életbe lépjen.

Richard Takáč smeres mezőgazdasági miniszter szerint a büntető törvénykönyvnek abban a formában kell hatályba lépnie, ahogy azt a kormányzó többség a parlamentben elfogadta. Az RTVS műsorában ezzel arra a kérdésre válaszolt, nem zavarja-e őt, hogy a módosítás nyomán a nemi erőszak bűncselekményének elévülési ideje 20-ról 10 évre rövidül. Takáč szerint ezzel a szlovákiai szabályozás csak az európai normákhoz igazodik.

Abban az esetben, ha gyakorlat nyomán kiderül, bizonyos elévülési időket változtatni kell, akkor a törvényt módosítani lehet

– mondta a miniszter.

A műsorban azonban Marián Čaučík, az ellenzéki KDH parlamenti képviselője rámutatott, Németországban, Csehországban, Lengyelországban, Franciaországban, Olaszországban és Svédországban is jóval hosszabb a kérdéses elévülési idő, sőt, Magyarországon és Angliában az ilyen bűncselekmények soha nem évülnek el. A büntető törvénykönyv mostani módosításával a gyilkosságok elévülési ideje is 20-ról 15 évre csökken.