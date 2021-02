A kormány dönthet a Szputnyik V-vakcináról

A kormány csütörtökön dönthet arról, hogy Szlovákia is megkezdi-e a tárgyalásokat az orosz Szputnyik V-vakcina beszerzéséről. Az MKP szerint is meg kellene nyitni ezt a lehetőséget, de a Híddal közösen bírálták azt, ahogy a kormány a koronavírus-járványt kezeli.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter kedden este jelentette be, az állam lépéseket tesz annak érdekében, hogy beszerezze az orosz gyártmányú Szputnyik V-vak-cinát. Ehhez a kormány jóváhagyása kell, a kabinet csütörtök reggeltől ülésezik. Igor Matovič miniszterelnök a közösségi oldalán írt arról, hogy ő is támogatja az orosz oltóanyag beszerzését. Ezt az ország rendkívül rossz járványhelyzetével indokolta. A Szputnyik V-vakcinát azonban még nem hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), az orosz gyártó még nem is kérvényezte az oltóanyag engedélyezését. Ennek ellenére eddig egy uniós tagállamban, Magyarországon már ezzel a vakcinával is megkezdték az oltást.

Forró Krisztián, az MKP elnöke arra utalva, hogy a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint Szlovákiában jelenleg a világon a legmagasabb az 1000 főre jutó koronavírus okozta halálozások száma, azt mondta, az uniónak nagyobb arányban kellene az ország számára biztosítania a rendelkezésre álló vakcinát. Forró szerint a szlovákiai szakemberek meg tudják ítélni, hogy mely oltóanyagok biztonságosak. „Ha a szakembereink úgy döntenek, hogy ezek a vakcinák biztonságosak, akkor a kormánynak meg kell tennie mindent, hogy minél több ember be legyen oltva” – mondta az orosz és a kínai oltóanyagról. Arra a kérdésre, hogy abban az esetben is így kellene eljárni, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem engedélyezi az orosz és kínai vakcinát, Forró úgy válaszolt, jelen esetben nem várhatunk az Európai Unióra.

Tomáš Drucker (Dobrá voľba), Andrea Kalavská (Hlas) és Richard Raši (Hlas) korábbi egészségügyi miniszterek szerdán a jelenlegi tárcavezető, Marek Krajčí lemondását követelték, mert szerintük nem képes megbirkózni a világjárvány jelentette kihívással. A keddi sajtótájékoztatón az MKP elnökének is feltették a kérdést, szerinte távoznia kellene-e a tisztségéből Krajčínak. Forró kitérően válaszolt, szerinte a miniszter távozása most a felelősség hárítása lenne. „De hangsúlyozni szeretném, nem mi döntünk erről” – mondta, és hozzátette, hogy szakemberekre kellene bízni a járványkezelés irányítását.

Sárközy Irén, a Híd politikusa Krajčí esetleges menesztésével kapcsolatban azt mondta, a miniszternek magának kellene döntenie, hogy a helyzet miatt vállalja-e a politikai felelősséget és lemond-e, vagy sem.

Az MKP és a Híd politikusai közös sajtótájékoztatójukon azt hangsúlyozták, hogy szerintük a kormány nem irányítja megfelelően a világjárvány elleni védekezést. „Látjuk, hogy a kormány által hozott intézkedések nem hatékonyak” – mondta Forró és hozzátette, szerinte az egyik legnagyobb gond, hogy az emberek nem tartják be az intézkedéseket. „Több ezer eurót költünk arra, hogy egy fertőzöttet megtaláljunk, de nem ügyelünk arra, hogy ők betartják-e a karantént” – mutatott rá. Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke szerint a kormány járványkezelése megbukott. „Az országos antigéntesztelés után sem csökken a halálozási arány” – mondta.