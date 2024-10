A koalíciós belviszályok sem veszélyeztetik a konszolidációs csomag elfogadását

Szerda délelőtt az írásban és szóban bejelentkező képviselők felszólalásaival folytatódott a konszolidációs csomagról szóló vita. A parlament két javaslatról tárgyal egyszerre. A kormány egy nagyobb törvénymódosítási csomaggal közel két milliárd eurót takarítana meg, az úgynevezett tranzakciós adó bevezetését szorgalmazó törvény pedig nagyjából 700 millió euróval növelné az államkassza bevételeit. Azóta, hogy a kabinet két héttel ezelőtt bemutatta a Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter nevével fémjelzett megszorító intézkedéseket, a 17 intézkedést tartalmazó lista több tételét is módosították. A cél azonban nem változott, a kormány továbbra is 2,7 milliárd eurót takarítana meg.

Élesedik a vita

A csütörtök délelőttre kitűzött szavazás időpontjához közeledve a törvényhozásban mondhatni a tetőfokára hágott a hangulat. Milan Majerský, a KDH elnöke szerint a parlamenti párbeszéd színvonala olyan mélyre süllyedt, mintha „kocsisok vitáznának”. Az ellenzék és a koalíció képviselői napok óta éles szavakkal illetik egymást, Majerský kritikája pedig azután hangzott el, hogy a Szlovákia mozgalom színeiben politizáló Jozef Pročko és az SNS elnöke, Andrej Danko arról cseréltek eszmét, hogy melyikük feledkezett meg a „tablettái beszedéséről”.

Fogy az orvosok türelme

Amíg a képviselők nézeteltéréseiket próbálták rendezni, addig a szakszervezet tájékoztatása szerint 2765-ra emelkedett azon orvosok száma, akik nem lesz hajlandóak elvállalni a túlórákat, ha a parlament elfogadja a konszolidációs csomagot. Peter Visoljaský, a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) elnöke elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány az egészségügyi dolgozók bérén spóroljon.



Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter a szerdai kormányülés előtt úgy nyilatkozott, hogy az orvosoknak el kellene fogadnia, hogy a konszolidáció mindenkit érint.

„Azok bére, akik alacsonyabb fizetést kapnak, 6 százalékkal emelkedne, az 5 000 euró körüli jövedelemmel rendelkezők pedig 3 százalékos valorizációra számíthatnának 2025-ben. 2026-tól pedig visszatérnénk a valorizációs automatához” – emlékeztetett Šutaj Eštok az engedményre, amelyről a kabinet néhány napja már említést tett.



Az egészségügyi miniszter, Zuzana Dolinková (Hlas) azonban kijelentette, nem adja fel a harcot, és egészen a konszolidációról szóló tárgyalások végéig küzdeni fog, hogy az egészségügyi dolgozókat ne érintsék a megszorítások. Arra a kérdésre, hogy a szaktárca élén marad -e, ha nem teljesíti ezt a vállalást, azt felelte, hogy „meglátjuk, hogyan alakulnak a tárgyalások”.

Folyamatosak a belviszályok

A kabinet röviddel a csütörtöki szavazás előtt egy nem várt kihívással szembesült. Azt már közvetlenül a tavaly őszi parlamenti választások után is tudni lehetett, hogy Andrej Danko, az SNS elnöke komoly kihívással néz szembe, ha meg szeretné őrizni a pártfegyelmet. Az SNS listáján ugyanis számos „politikai kalandor” jutott a törvényhozásba. Danko mostanáig egész jól egyensúlyozott, Rudolf Huliak, az SNS parlamenti képviselője azonban a napokban váratlanul azzal állt elő, hogy módosítani szeretné az SNS-frakció nevét, hogy abban saját pártja, a Nemzeti Koalíció elnevezése is megjelenjen. Huliakhoz két párttársa, Ivan Ševčík és Pavol Ľupták is csatlakozott. Huliak egyúttal azt is jelezte, hogy a Hlas és az SNS közti nézeteltérések megoldása érdekében a Nemzeti Koalíció a hlasos jelöltet támogatná a házelnöki székért folyó küzdelemben. Andrej Danko a bejelentést árulásként értelmezte, de azt is hozzátette, Huliak vszerinte lepaktált a hlasosokkal.



Bár a történtek után úgy tűnt, hogy a nemzetiek soraiban kialakult belviszály akár az SNS és a Hlas között feszülő ellentéteket is kiélezheti, a feleknek zárt ajtók mögött sikerült megegyeznie. A szerdára időzített koalíciós tanácstól többen is azt várták, hogy meghozhatja az áttörést, és összeállhat a konszolidációs csomag végleges verziója. Erről végül nem érkeztek hírek. A koalíciós pártok vezetői arról azonban tájékoztattak, hogy a konszolidációs csomag elfogadása nincs veszélyben, a Smer, a Hlas és az SNS képviselői a nézeteltérések ellenére támogatni fogják a megszorító intézkedések elfogadását.