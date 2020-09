A képviselők visszatértek a nyári szünetből, és elfogadták a megvétózott javaslatokat

Az államfő a nyáron több törvényjavaslatot is visszaküldött a honatyák elé. Az egyik a főügyészválasztásról szóló törvénymódosítás, mely több ponton is változtatna a jelenlegi eljáráson. Čaputová főként azzal a ponttal nem értett egyet, hogy a javaslat értelmében a parlamenti képviselők visszahívhatnák a főügyészt, amennyiben úgy gondolják, hogy nem végzi megfelelően a feladatát. A képviselők elfogadták az államfő észrevételét, így a törvény e feltétel nélkül lép majd életbe. A sokat vitatott pont, miszerint nem ügyészek is jelentkezhetnek a főügyészi posztra, végül megmaradt.

A másik megvétózott javaslat értelmében a közegészségügyi hivatalok információkat kaphatnának a telefonos szolgáltatóktól a rizikós országokból hazatérő személyek helyadatairól. Az államfő szerint ez a javaslat nincs összhangban a szlovák alkotmány elveivel, ennek ellenére a képviselők megtörték az elnöki vétót.

Az ülésen továbbá szóba került a Belgiumban meggyilkolt szlovák állampolgár esete is. Az üggyel kapcsolatban a képviselők elfogadtak egy kinyilatkozást, melynek értelmében elítélik a belga hatóság tettét, és arra szólítják fel a belga kormányt, hogy derítsék fel az esetet.