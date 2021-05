A jövő héttől nem kell negatív teszt a bevásárlóközpontokba, számos szabály enyhül

A jövő héttől nem kell negatív teszt a bevásárlóközpontokba való belépéshez, nem lesz kötelező lázmérés sem. A gyereksarkok és a beülős részek továbbra is zárva maradnak. A bordó járásokban továbbra is érvényes, hogy tilos enni és inni a bevásárlóközpontokban, a többi járásban engedélyezett.

Az éttermek teraszai és a konditermek a bordó járásokban is nyitva maradhatnak, még akkor is, ha a Covid-automata szerint be kellene zárniuk. Csak akkor zárják be őket, ha rosszabbodik a járványhelyzet.

A narancssárga járásokban engedélyezik az ételfogyasztást az éttermek beltereiben, korlátozott kapacitással.

Enyhülnek a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályok, növekszik a látogatók megengedett létszáma. Azokban a járásokban, ahol harmadfokú riasztás lesz érvényben (bordó fázis), legfeljebb hat fő vehet részt a rendezvényeken. Ott, ahol kedvezőbb a járványhelyzet, beltéri filmvetítésekre is lehetőség nyílik.

A rózsaszín és narancssárga járásokban kinyithatnak a wellness centrumok, aquaparkok és fürdők, ide negatív teszt kell.

A sárga és narancssárga járásokban a belterekben a reszpirátor helyett elég a maszk, vagy a sál, kendő.

Május 15-től nézők is látogathatják a sporteseményeket. A rózsaszín járásokban a nézőtér max. 25%-ka lehet foglalt, beltérben max. 250, szabadban max. 500 személy. 24 óránál nem régebbi antigén, vagy 72 óránaál nem régebbi PCR teszt kell. A szervezőnek 14 napig vezetnie kell a nézők adatait.

A beteglátogatás a kórházakban és egészségügyi intézményekben továbbra is tilos, de számos kivétel van. Május 14-től látogathatnak:

beoltott személyek (mRNA vakcina – 14 nappal az első adag után, vektoros vakcina – 4 héttel az első adag után)

negatív teszttel (72 óránál nem régebbi PCR, 24 óránál nem régebbi AG)

akik átestek a Covid-19 betegségen (nem több, mint 180 napja)