A járvány kiütötte a szlovák gazdaságot

Pozsony | A koronavírus-járvány miatt a szlovák gazdaság idén a legjobb esetben is a tizedével esik vissza, miközben 76 ezer ember veszítheti el a munkáját – derül ki a pénzügyminisztérium legfrissebb előrejelzéséből, amely szerint azonban a vírus következő hulláma ennél is nagyobb pusztítást végezne.

„A világjárvány miatt Szlovákia gazdasági teljesítménye idén 9,8 százalékkal eshet vissza az egy évvel korábbihoz képest, jövőre ugyan már 7,6 százalékos növekedéssel számolunk, a válság előtti szintre leghamarabb azonban így is csak 2022 végére tudunk majd visszakapaszkodni” – jelentette be Eduard Heger pénzügyminiszter a tárca kedden közzétett gazdasági előrejelzésére hivatkozva. A miniszter is elismeri, hogy minden attól függ, Szlovákiára is lecsap-e a járvány őszre jelzett második hulláma. Ez esetben ugyanis idén akár 12,4 százalékkal eshet vissza a gazdaságunk, és jövőre is csak 2,8 százalékos bővüléssel számolhatnánk.

Bajban a cégek

„A koronavírus-járvány a szlovákiai cégek csaknem kétharmadának már eddig is rengeteg gondot okozott: csökkent a termékeik iránti kereslet, zuhant a nyereségük, és látványos javulásra egyelőre nem számíthatunk” – nyilatkozta Peter Mihók, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) elnöke. A szakmai szervezet felmérése szerint a járvány május végéig a cégek 63 százalékának rontott a gazdasági eredményein. Kétharmaduk szerint ehhez leginkább a termékeik iránti kereslet csökkenése járult hozzá, minden harmadik cég azonban ezért a kormány szigorú járványügyi intézkedéseit okolja. A megkérdezett cégvezetők kétharmada szerint a problémák ellenére eddig még nem csökkentették az alkalmazottaik számát. Hogy ez a jövőben is így maradjon, ahhoz Mihók szerint a kormánynak több intézkedést is mihamarabb meg kellene hoznia. Az ezzel kapcsolatos javaslataikat hétfőn már el is küldték a kormányfőnek. Ezekben többek között megszüntetnék az ágazati különadókat és leállítanák a minimálbér további növelését is.

Még több állástalan

A járvány a foglalkoztatottságon azonban mindenképp meglátszik. Heger szerint idén 76 ezer állás szűnhet meg, miközben a leginkább sújtott ágazatoknak a turizmus, a kereskedelem, a közlekedés az ipar és az éttermi szolgáltatások számítanak. Az állástalanok aránya emiatt idén 8,2 százalékra nő, és az elkövetkező években is 7 százalék körül mozoghat, míg az idei év elején még 5 százalék alatt volt. Az állástalanok számának a növekedésével párhuzamosan a fizetések is jóval visszafogottabb ütemben nőnek majd, mint eddig. „Idén a bruttó átlagbér legfeljebb 2 százalékkal nőhet, az egyes ágazatok között azonban látványos különbségek lesznek” – tette hozzá Heger.

Ahol még van munka

Hogy az álláskeresők helyzete nem lesz könnyű, azt a Grafton Slovakia személyzeti tanácsadó és munkaközvetítő ügynökség legújabb felmérése is igazolja. „Az elkövetkező hónapokban jóval nehezebb lesz munkát találni, mint a világjárvány kitörése előtti időszakban, az iparvállalatok egy része ugyanis kénytelen lesz még több alkalmazottjától megválni” – nyilatkozta lapunknak Miroslav Garaj, a Grafton Slovakia ügyvezető igazgatója. „Még Pozsony megyében is 50%-kal csökkentek az állásajánlatok az egy évvel korábbihoz képest, ennek ellenére még mindig a fővárosban lehet a legkönnyebben munkát találni. A legnagyobb kereslet továbbra is az idegen nyelveket beszélők és az IT-ágazatban jártasak iránt mutatkozik. A pozsonyi szabad állások harmada az IT-ágazatban található, de nagyobb eséllyel lehet munkát találni a pénzügyi, számviteli és adminisztrációs munkakörökben is” – nyilatkozta Michal Batis, a Grafton szakembere.

Az elbocsátások a magyarok lakta járásokat sem kerülték el, így ezekben is egyre nehezebb munkát találni. „A Nyitra megyében működő cégeknek is egyre nagyobb gondot okoz a termékeik iránti kereslet látványos visszaesése, így azon sem csodálkozhatunk, hogy ebben a régióban megugrott a kereskedelmi képviselők iránti kereslet” – mondta el a Grafton nyitrai irodájánál dolgozó Monika Suranová. Szerinte sok cég keres villanyszerelőket és raktárosokat, de a speciális műszaki pozíciókra is több alkalmazottat vennének fel. Az ország keleti járásaiban is jelentős különbségek vannak az egyes szakmák között. „A kereskedelemben, a logisztikai ágazatban, a raktározásban, a gyógyszertárakban és az üzletekben dolgozók még mindig találhatnak munkát. A legtöbb állást természetesen Kassán kínálják, de az üzletesek a kisebb járási székhelyeken is találhatnak még munkát” – mondta el a Grafton kassai fiókjánál dolgozó Anna Ričányová.

Visszafogottabb drágulás

„A pénzügyminisztérium friss jelentésének az egyik pozitív üzenete, hogy az árak sem fognak olyan ütemben nőni, mint azt korábban vártuk” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Míg a tavalyi év utolsó és az idei év első két hónapjában már rendre 3 százalék körül mozgott az infláció, a koronavírus-járvány kitörése miatt a pénzügy az idei év egészére már csak 1,8 százalékos drágulással számol, jövőre pedig csupán 0,3 százalékos infláció várható. A pénzügyminisztérium szerint az év második felében már az élelmiszerárak sem nőnek majd olyan szédületes ütemben, mint eddig.