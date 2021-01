A járvány alatt is nőttek a pozsonyi lakásárak

A járvány második, ősszel berobbant hulláma több ágazatban is tetemes károkat okozott, emberek ezrei veszítették el a munkájukat, és a családok bevételei is csökkentek, az ingatlanpiaci árakat azonban ez nem rázta meg. A Lexxus ingatlanügynökség legfrissebb felmérése szerint a tavalyi utolsó negyedévben ezek tovább nőttek. „Az elmúlt év végén Pozsonyban áfa nélkül 2739 euró körül mozgott a lakások négyzetméterenkénti átlagára, ilyen magas árakra az előző gazdasági válság 2008-as kirobbanása óta nem volt példa a fővárosban. Csak az egy évvel korábbihoz képest majd 10 százalékos drágulást tapasztaltunk” – nyilatkozta Peter Ondrovič, az ingatlaniroda kockázati menedzsere és értékbecslője. Szerinte azonban a járvány bizonyos mértékig mégis rányomta a bélyegét az árakra. Az elmúlt negyedévben a pozsonyi négyzetméterenkénti átlagár már „csak” 11 euróval nőtt az előző negyedévihez képest, ami negyedéves alapon számítva az elmúlt négy év legalacsonyabb drágulásának számít. Pozsony egyes városrészei között azonban továbbra is jelentős különbségek vannak. Az új lakások ára csak Pozsonyligetfaluban csökkent, nem egész 1 százalékkal. Pozsony-Újvárosban ezzel szemben majd 5 százalékos drágulást mértek.

Ami a kínálatot illeti, arra nem panaszkodhatunk. Az elmúlt év végén 81 aktív projekt volt a pozsonyi ingatlanpiacon, és csak az utolsó negyedévben 65 százalékkal, egész pontosan 811-gyel nőtt az új lakások száma az előző negyedévhez képest. „Az év vége felé az érdeklődők így 2115 lakás közül válogathattak” – tette hozzá Ondrovič. Szerinte a legtöbb lakás az említett időszakban a Főrévet (Ružinov), Vereknyét (Vrakuňa) és Pozsonypüspökit magában foglaló Pozsonyi II. járásban kelt el, míg a legkevesebb az Óvárosban.

(mi, TASR)