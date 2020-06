A járvány a fizetéseket is jól leverte

A világjárvány miatt áprilisban csaknem az összes szlovákiai iparvállalatnak csökkentek a bevételei.

Sok ágazat érintett

„Az iparban több mint 46 százalékkal estek vissza a bevételek, ekkora zuhanásra Szlovákia 1993-as megalakulása óta nem volt példa” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Szerinte a Statisztikai Hivatal által vizsgált 16 ágazat közül ezúttal 15-ben mértek visszaesést, a bevételek csupán a gyógyszeriparban nőttek, több mint a tizedével. Az autógyártók és az utazási irodák bevételei ezzel szemben több mint 70 százalékkal estek vissza az egy évvel korábbihoz képest.

Minimálbért kerestek

A recesszió a fizetéseken is meglátszik. Koršňák szerint a legnagyobb visszaesés a szállodaiparban dolgozókat sújtotta, ebben az ágazatban 27 százalékkal csökkent az átlagbér az egy évvel korábbihoz képest, és áprilisban 543 euró körül mozgott. Vagyis, akiket nem is bocsátottak el, azok is többnyire csak a minimálbért kapták. A járvány miatti bezárások az éttermeket is érintették, így az sem csoda, hogy ezekben nagyjából a tizedével estek vissza a bérek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az átlagbér ezeknél még a szállodáknál is alacsonyabb volt, csupán 460 euró körül mozgott. Az iparban 9 százalékkal, 1083, a közlekedésben 5,5 százalékkal, 956, az autókereskedőknél 5 százalékkal, 981, az IT-ágazatban 3 százalékkal, 1994, az építőiparban 1,4 százalékkal, 722 euróra esett vissza az egy évvel korábbihoz képest a havi bruttó átlagbér. Enyhe, 1,6 és 0,8 százalékos növekedést csak a kis- és nagykereskedelemben mértek, az előbbiben dolgozók bruttó havi átlagbére – legalábbis a Statisztikai Hivatal szerint – így áprilisban átlagosan 759 euró volt, míg a nagykereskedelemben ez 1014 euró körül mozgott. A foglalkoztatottság az egy évvel korábbihoz képest csak az IT-ágazatban nőtt, nem egész 5 százalékkal. Az éttermi dolgozók száma ugyanekkor a tizedével csökkent, 7,5 százalékkal kevesebben dolgoztak azonban a szállodákban, 6 százalékkal az iparban és 5 százalékkal a kiskereskedelemben is.