A Híd szerint az SNS megsértette a koalíciós szerződést

Pozsony | A Most-Híd párt szerint az SNS anélkül terjesztette be a Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatos határozatát, hogy előzetesen megegyezett volna erről a koalícióval. Mivel a javaslat csak az aktuális parlamenti ülés 79. pontja, az SNS-nek még van lehetősége annak visszavonására. „A Most-Híd is terjeszthet be javaslatokat előzetes egyeztetés nélkül, aztán elfogadhatja azokat az ellenzékkel” – jelentették ki az SNS határozatára reagálva a párt képviselői, akik szerint Andrej Danko pártja megsértette a koalíciós szerződést.

TASR Frissítve