A Heydrich elleni merényletre emlékezett Čaputová és Fiala Prágában

Fiala emlékeztetett, hogy az 1942. május 27-én végrehajtott merényletben Jozef Gabčík és Jan Kubiš is részt vett. „Ez a hihetetlenül bátor tett teljesen egyedülálló a második világháború történetében, és örökre bekerült a cseh történelembe” – írta a cseh kormányfő. Gabčíkot, Kubišt és a merénylet többi résztvevőjét hősnek nevezte, akikről sosem szabad megfeledkeznünk.

„A 80 évvel ezelőtt végrehajtott Antropoid akciónak Jan Kubiš és Jozef Gabčík révén szlovák résztvevői is voltak” – tette közzé Čaputová a Facebookon. A náci rendszerrel szembeni ellenállás áldozatairól való megemlékezést azért is tartja fontosnak a szlovák államfő, „mert elődeinknek olyan méreteket öltő gonoszsággal kellett szembenézniük, mint napjainkban egy velünk szomszédos ország lakosságának”. A cseh sajtó beszámolói szerint Čaputová a megemlékezéseket követően a tervek szerint Miloš Zeman cseh elnökkel is találkozik.

Heydrich a nácik által megszállt Cseh-Morva Protektorátus ügyvezető protektora volt, emellett az SS-Waffen magas beosztású vezetője és a titkosszolgálat, a Gestapo főnöke. „Ez volt az egyetlen sikeres merénylet, amelyet a Harmadik Birodalom valamelyik magas beosztású vezetője ellen követtek el” – mondta a TASR-nek Peter Šumichrast, a Hadtörténeti Hivatal igazgatóhelyettese. A merényletet elképesztő méretű megtorlás, úgynevezett Heydrichiáda követte a Cseh-Morva Protektorátusban – terror, tömeges kivégzések, és végül 1942 júniusában Lidice és Ležáky települések lakosságának lemészárlása. Gabčík 1912-ben született Poluvsíban, ami ma Rajecfürdő (Rajecké Teplice) része.