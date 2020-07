A hatalom bedarálta az Indexet

Gyakorlatilag mindenki felmond az Indexnél, kivéve azok, akik betegek, vagy külföldön vannak – mondta az Index egyik munkatársa. A tömeges felmondás meglepte Bodolai László igazgatót is, aki arról beszélt, hétfőn megy be a szerkesztőségbe, akkor dől el, tudják-e folytatni a munkát. Az ügy előzménye, hogy Dull Szabolcs főszerkesztő június 21-én közzétett egy szerkesztőségi közleményt arról, hogy veszélyben érzik a függetlenségüket és működésüket. Ugyanis abban az időben az igazgatóság asztalára került egy, a lap szétdarabolására vonatkozó elképzelés.

Azt a pillanatot, ahogy sorban vonultak az indexesek a felmondási papírjaikkal, nem felejti el, aki látta. A jelenet világosan megmutatja, milyen rémisztő mélységbe jutott Magyarország. A lappal, ami emberek százezreinek jelent első számú információforrást, megtörtént az elképzelhetetlen. Az Index munkatársai óriási személyes áldozatot és egzisztenciális kockázatot vállalva úgy döntöttek, nem működnek együtt azzal a vezetéssel, amely kirúgta a főszerkesztőjüket. Illetve nem játsszák végig a szerepet, amit a hatalom írt meg nekik. A csütörtökön bevonuló új vezetés pénteken már be sem mert menni az Index épületébe, nem mert szembenézni a szerkesztőséggel.

Török Gábor politikai elemző szerint az Orbán miniszterelnök körüli „hatalomgyár nem gyakorol gesztusokat, de fél a politikai veszteségektől. A hatalomgyár számára a média kizárólag politikai kérdés, nem hisznek abban, hogy létezhet a politikától független (nem a politikai logikát alkalmazó) újságírás, ezért amit lehet, megszereznek, amit pedig nem lehet, azt ellenségnek tartják és így is viszonyulnak hozzá”.

A világsajtó is az Index ledarálásával foglalkozik. Beszámolt az eseményekről az amerikai AP, a Reuters a Bloomberg hírügynökség, a szlovák rádió (RTVS) is. Az AP kiemelte, arról a híroldalról van szó, amit egy alkalommal Orbán kormányfő „fake news gyárnak” titulált. A hírügynökség szerint a lap hosszú ideje ott volt a kormánypolitika célkeresztjében, az újságírók pedig azért álltak fel, mert veszélyben érzik függetlenségüket. A Riporterek Határok Nélkül újságíró-szervezet is beszámolt az eseményekről. Ma este Óbudán tüntetést tartottak a szimpatizánsok a hírportál mellett, majd a miniszterelnöki rezidencia elé vonultak.

Věra Jourovát, az Európai Bizottság alelnökét is aggasztja az Indexnél kialakult állapot. Jourová azt mondta, nem szabad, hogy a gazdasági nyomás politikai nyomásgyakorlásba forduljon át. De ezen túlmenően nyugtalanítónak tartja az egész magyar sajtó helyzetét. Mert a szabad és tisztességes választások nem lehetségesek a sokszínű média és a szólásszabadság nélkül, ezért adnak okot a magyar viszonyok az aggodalomra, miután igencsak kétséges a politikai függetlenség. Elmondta, hogy a bizottság kapcsolatban áll a szerkesztőséggel.

A szlovákiai magyar újságírók is kiállnak az Index mellett. Felhívást tettünk közzé, a következő szöveggel:

Mi, szlovákiai magyar újságírók kiállunk az Index szerkesztősége mellett. A magyar sajtószabadság mindannyiunk közös ügye!

A felhívást lapzártánkig már több mint 50, különböző médiában dolgozó sajtómunkás írta alá.

