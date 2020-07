A szlovákiai magyar újságírók és értelmiségiek is kiállnak az Index szerkesztősége mellett

Mi, szlovákiai magyar újságírók kiállunk az Index szerkesztősége mellett. A magyar sajtószabadság mindannyiunk közös ügye! Szabad és független tájékoztatást!

1. Szalay Zoltán író, publicista

2. Gazdag József publicista (Pátria Rádió)

3. Sánta Szilárd újságíró (Új Szó)

4. Finta Márk újságíró (Pátria Rádió)

5. Ibos Emese újságíró (Új Szó)

6. Krekovič Beck Tímea újságíró

7. Czímer Gábor újságíró (Új Szó)

8. Demecs Péter újságíró (Új Szó)

9. Szalay Hajnalka újságíró (Új Szó)

10. Urbán Gabriella újságíró (Új Szó)

11. Juhász Katalin újságíró (Új Szó)

12. Mislay Edit újságíró (Új Szó)

13. Nagy Roland újságíró (Új Szó)

14. Mészáros György újságíró (Új Szó)

15. Hegedűs Norbert újságíró (Új Szó)

16. Jakubecz László műsorvezető (Pátria Rádió)

17. Vataščin Péter újságíró (Új Szó)

18. Bőd Titanilla újságíró

19. Lencsés Zoltán újságíró (Új Szó)

20. Buchlovics Péter újságíró (Új Szó)

21. Balog Beáta újságíró (SME)

22. Sólymos Karin szerkesztő (Pátria Rádió)

23. Kiss Bartalos Éva újságíró, műsorvezető (Pátria Rádió)

24. Sidó H. Zoltán újságíró (Új Szó)

25. Molnár Iván újságíró (Új Szó)

26. Haraszti Gyula (Magyar Interaktív Televízió)

27. Bitter Péter szerkesztő (Új Szó)

28. Csanda Gábor szerkesztő

29. Mayer-Ázsoth Réka újságíró (Vasárnap)

30. Veres István író, újságíró (Vasárnap)

31. Toronyi Xénia grafikai szerkesztő (Új Szó)

32. Tallósi Béla újságíró (Új Szó)

33. Soltész Árpád újságíró (Ján Kuciak Oknyomozó Köztpont)

34. Orosky Tamás újságíró (Új Szó)

35. Juhász László újságíró (AFP)

36. Ryšavý Pál újságíró (Trafik.sk)

37. Barak László publicista (Parameter.sk)

38. Szászi Zoltán publicista (Új Szó, Vasárnap)

39. Kacsinecz Krisztián újságíró (TASR)

40. Nyerges Csaba újságíró (Új Szó)

41. Somogyi Tibor fotóriporter (Új Szó)

42. A Bumm.sk szerkesztősége

43. Rácz Vince műsorvezető (Pátria Rádió)

44. Vasik János újságíró (Pátria Rádió)

45. Beke Zsolt szerkesztő (Dunszt.sk)

46. Grendel Ágota szerkesztő (Új Szó)

47. Cs. Liszka Györgyi újságíró (Vasárnap)

48. Rizsányi Attila újságíró (Vasárnap)

49. Vrabec Mária újságíró (Vasárnap)

50. Köteles Szabolcs szerkesztő (Pátria Rádió)

51. Kálmán Norbert műsorvezető (Pátria Rádió)

52. Sidó Árpád újságíró (Parameter.sk)

53. Barak Dávid újságíró (Parameter.sk)

54. Mészáros Richárd szerkesztő (Új Szó)

55. N. Tóth Anikó író, egyetemi tanár (Bázis – Magyar Irodalmi és

Művészeti Egyesület)

56. Németh Zoltán költő, irodalomtörténész, egyetemi professzor (Bázis

– Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület)

57. Juhász R. József költő (Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület)

58. Szilvási Tibor újságíró (Parameter.sk)

59. Haraszti Mária szerkesztő (AnimaPortal.eu)

60. Filip Orsolya újságíró (AmiKassa.sk, Trafik.sk)

61. Undesser Tímea újságíró (Parameter.sk)

62. Korpás Árpád műsorvezető (RTVS)

63. Mészáros Tünde műfordító

64. Csenger Ferenc műsorvezető (Pátria Rádió)

65. Böszörményi Péter műfordító

66. Liszka József néprajzkutató

67. L. Juhász Ilona néprajzkutató

68. Hornyák István szerkesztő (Pátria Rádió)

69. Forgács Miklós dramaturg

70. Lelkes Vince (Paraméter.sk)

71. Gocon László (Klikk Out)

72. Kovács Andrea (Klikk Out)

73. Sipos Janka (Klikk Out)

74. Štefkovič Patasi Ági (Klikk Out)

75. Tóth Lali (Klikk Out)

76. Fiala-Butora János jogász

77. Macsicza Márk (Új Szó)

78. Petőcz Kálmán jogász

79. Szigeti Bálint jogász

80. Kovács Dávid (NapiGerzson blog)

81. Mészáros András filozófus

82. Urbán Péter kommunikációs szakember

83. Lovász Attila újságíró (Pátria Rádió)

84. Pálszegi Tibor (Könyvszakmai Szövetség)

85. Miklós László (Gurigongo Symposium)

86. Szekeres Éva (RTVS)

87. Lajos P. János (Parameter.sk)

88. Lichtmannegger László (RTVS)

89. Romada János (Gurigongo Symposium)

90. A Gútaiújság.sk szerkesztősége

91. Remák Béla festőművész

92. Szlávik Cyntia (Parameter.sk)

93. Farkas Linda (Parameter.sk)

94. Tóth Tamás (Parameter.sk)

A névsor frissül.