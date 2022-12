A hadsereg is segít az ukrán határ ellenőrzésében és a migráció elleni harcban

2023 végéig naponta 500 hivatásos katona vehet részt az ukrán határ ellenőrzésében, emellett a közrend fenntartásában is segíthetnek a rendőrségnek a határsávban, a növekvő illegális migráció miatt.

Ez utóbbi feladat teljesítésében naponta 100 hivatásos katona vehet részt a kormány szerdai határozata szerint. Az intézkedés 2022. december 16-tól 2023. március 31-ig érvényes.

A hadsereg a szlovák-ukrán határátkelők és a zöldhatár ellenőrzésében is részt vehet, az Országos Rendőr-főkapitányság kérésére a hadsereg helikoptere is bevethető légi úton történő feltételezett illegális határátlépés megakadályozása érdekében. Rendőrök is lehetnek a katonai helikopter fedélzetén.

A belső schengeni határokon, főleg az egykori magyarországi és csehországi határátkelők térségében közösen járőrözhet a rendőrség és a hadsereg.