A hadsereg a magyar romák között is végez majd koronavírusteszteket

Közös sajtótájékoztatót tartott Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök, Andrea Bučková újonnan kinevezett romaügyi kormánybiztos, Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter és Peter Pollák EP-képviselő (OĽaNO). A kormány egy akciótervet készített arra, hogyan akadályozza meg a koronavírus terjedését a marginalizált roma közösségekben. Ennek része, hogy a hadsereg egyenruhás orvosainak közreműködésével fogják tesztelni a roma telepek lakóit.

Első lépésben 33 ilyen településen végeznek majd tesztelést, köztük például a magyarok lakta Füleken és Barkán is. Bučková elmondta, pénteken Kecer (Kecerovce), Jernye (Jarovnice), Tőketerebes és Márkusfalva (Markušovce) községben kezdik a vizsgálatokat. A kormánybiztos arról is beszélt, hogy a folyamatba bevonják a helyi vezetőket, civil szervezeteket, roma polgárőröket, de a roma közösséggel dolgozó szociális munkásokat is. Hozzátette, arra is ügyelnek majd, hogy az érintetteket az anyanyelvükön tájékoztassák.

Matovič arról beszélt, a lépést az indokolja, hogy a járvány kitörése óta főleg Nagy-Britanniából sok olyan szlovák állampolgár érkezett vissza, akinek az állandó lakhelye a roma telepeken van, és nem vonultak karanténba. Kiemelte, ezeken a településeken a rossz higiéniai körülmények miatt egy fertőzött személy átlagosan 20 embernek adhatja tovább a vírust. Összehasonlításképpen ezen szám országos átlaga csak 1,65. A roma telepeken első lépésben ezer tesztet szeretnének elvégezni. A beazonosított fertőzötteket többek közt a hadsereg által rendelkezésre bocsátott karanténban különítik el. „Ez nem erődemonstráció” – hangsúlyozta a miniszterelnök, és hozzátette, a lépéssel a polgári egészségügyet szeretnék tehermentesíteni.

A védelmi miniszter elmondta, a katonák 5 csapatba osztva végzik majd az ellenőrzést. Mindegyik egységben 13 hivatásos katona szolgál. A tesztelés április 9-éig tart majd és legkésőbb 10-én már az eredményeket is szeretnék kézhez kapni. Naď hangsúlyozta, szeretnék elkerülni, hogy az egyenruhásoknak a roma telepeken való megjelenése riadalmat keltsen. Hozzátette, tartaléktervet is készítettek arra az esetre is, ha súlyosabbra fordulna a járványhelyzet. „Ebben az esetben a fegyveres erők veszik át a fő feladatokat. Nagyobb létszám befogadására képes karantént pedig a lesti (Lešť) katonai körzetben alakítunk ki” – mondta a tárcavezető.

Peter Pollák európai parlamenti képviselő, aki a kormány válságstábjának is a tagja, hozzátette, 1044 roma telep van az országban. Az első 33 ilyen településen végzett vizsgálatok után további helyszíneken is folytatni fogják a tesztelést. A megvalósításba a roma közösségekben dolgozó háromezer terepmunkást is bevonják. Pollák felszólította az önkormányzatokat, hogy működjenek együtt a hadsereggel, ha szükséges, biztosítsanak a karantén számára helyiségeket.

Agócs Attila (Híd), Fülek polgármestere tőlünk értesült arról, hogy a városban a hadsereg orvosai végeznek majd tesztelést. „A romaügyi kormánybiztos hivatalából kaptunk információt arról, hogy minket is besoroltak azok közé a települések közé, ahol a tesztelésre sor kerül” – mondta Agócs. Hozzátette, az önkormányzat a vizsgálatok számára egy különtermet biztosít. A polgármester szerint a 10 ezer lakosú városban hozzávetőlegesen 3500 roma él. „De integrált roma közösségről van szó” – tette hozzá.

A kormánytagok bejelentésére a napokban leváltott romaügyi kormánybiztos, Ravasz Ábel (Híd) is reagált. Közleményében arról ír, hogy ő már 10 nappal ezelőtt is bemutatott egy intézkedéstervezetet, amely a koronavírusnak a roma telepeken való terjedésének a megfékezéséről szól. „Tíz kulcsfontosságú napot vesztegettünk el” – közölte Ravasz. Egyben bírálta a kabinetet, hogy az kommunikációjában megbélyegzi a roma közösségeket és félelmet kelt az emberekben.

Mely településen ellenőriznek? Fülek, Királyhegyalja (Šumiac), Bártfa, Cigelka (Cigeľka), Zboró (Zborov), Dacsókeszi (Kosihovce), Jernye (Jarovnice), Keresztfalu

(Krížová Ves), Szinna (Snina), Savnik (Spišský Štiavnik), Batizfalva (Batizovce), Őrmező (Strážske), Kecer (Kecerovce), Nátafalva (Nacina Ves), Korompa (Krompachy), Pálóc (Pavlovce nad Uhom), Zsigra (Žehra), Zemplénmátyás (Ondavské Matiašovce), Dobsina (Dobšiná), Tőketerebes (Trebišov), Vehéc (Vechec), Martonháza (Ochtiná), Ágostháza (Bystrany), Nagyszabos (Slavošovce), Szepesjakabfalva (Jakubany), Káposztafalva (Hrabušice), Barka (Bôrka), Ottóvölgy (Doľany), Szepessümeg (Smižany), Csáklyó (Čaklov), Márkusfalva (Markušovce).