A gazdaságot is mérgezi a második hullám

A hétvégén rekordot döntött a klasszikus teszteléssel kimutatott fertőzöttek száma is. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) weboldalán közzétett adatok szerint a laboratóriumok szombaton 16 048 mintán végezték el a tesztelést, ebből 3042 esetben mutatták ki a betegséget. A múlt szombati eredményhez képest ez 92 százalékos növekedést jelent. Az igazolt fertőzöttek száma így 43 843-ra emelkedett Szlovákiában.

A gyógyultak száma is nőtt, szombaton újabb 40 személyt nyilvánítottak egészségesnek, így Szlovákiában már 9960-an épültek fel a betegségből. Újabb elhalálozásról most nem érkezett hír, a koronavírusban elhunyt betegek száma így továbbra is 159. A betegséggel összefüggésben 1041 személyt kezelnek kórházban, 891 esetben már igazolták a koronavírus-fertőzést. 82 beteget az intenzív osztályon kezelnek, 76 mesterséges lélegeztetésre szorul. Eddig összesen 694 117 tesztet végeztek el Szlovákiában.

A járvány ugrásszerű terjedésével párhuzamosan a gazdasági helyzet is egyre aggasztóbb lesz, amit a lakosság is megérez

– nyilatkozta Ján Čarný, a Coface nemzetközi hitelbiztosító Szlovákiáért és Csehországért felelős igazgatója. A hitelbiztosító legfrissebb felmérése szerint a járvány első hullámában tapasztalt tömeges elbocsátások miatt csak az idei első fél évben világszerte 14 százalékkal csökkent a munkaórák száma, és a második hullám során még nagyobb veszteségekre számíthatunk.

A járvány a legszegényebb családokat sújtja a leginkább, amelyekben a családfenntartók nem tudnak átállni a távmunkára, így nagyobb eséllyel veszítik el az állásukat. Emiatt tovább nőhet az egyes társadalmi csoportok közötti vagyoni különbség, ami hosszabb távon szociális robbanáshoz, tüntetésekhez, utcai zavargásokhoz vezethet

– tette hozzá Čarný.