A gazdák keddtől már igényelhetik a közvetlen agrártámogatásokat

A kérvényeket 2022. április 19. és május 16. között nyújthatják be azok, akik nem pályáznak állattenyésztési programokra. Akik ez utóbbiakra szeretnének pénzt igényelni, azok május 2. és május 16. között adhatják be a kérvényüket.

Az Agrárkifizető Ügynökség tervei szerint már idén beindítják a közvetlen kifizetésekre vonatkozó műholdas felügyeleti alkalmazás tesztprojektjét. Az európai jogszabályok ezt 2023-tól teszik kötelezővé az Európai Unió valamennyi tagállama számára.

„A monitoring rendszernek köszönhetően minden egyes parcellán fel tudjuk mérni a mezőgazdasági tevékenységet. Így egyszerűen és gyorsan kideríthetjük, hogy a kérelmező az általa bejelentett módon műveli-e a parcellát”

– mondta el lapunknak Jozef Kiss, a PPA vezérigazgatója. A műholdfelvételek szerinte megmutatják a parcellán végbement változásokat, így nem lehet pénzt igényelni olyan tevékenységekre, amelyeket nem végeztek el. A PPA azt ajánlja a kérelmezőknek, hogy a földterületre és az állattenyésztési programokra nyújtott támogatások esetében éljenek az új lehetőséggel, azaz a www.slovensko.sk oldalon közzétett elektronikus űrlapokon nyújtsák be a kérelmeket. A pályázatokat elektronikus úton is be lehet nyújtani a www.slovensko.sk általános részén keresztül, vagy postai úton az illetékes regionális iroda címére.

Az egységes kérelem benyújtását megelőzően a kérelmezőnek be kell nyújtania egy azonosító lapot, és ki kell töltenie a kérelmet a GSAA portálon (https://gsaa.mpsr.sk) keresztül, kivéve azokat a kérelmezőket, akik kizárólag az állattenyésztési támogatásokra pályáznak. Egy másik fontos változás a kérelmezők számára, hogy a földművelésügyi tárca 7265/2022-es számú döntése értelmében közvetlen támogatást igényelhetnek olyan, parlagon fekvő földterületekre is, amelyeken kaszálást, legeltetést vagy növénytermesztést terveznek. Korábban ezért a tevékenységért büntetést kaptak volna. Az újítást az ukrajnai háború és a mezőgazdasági termelés iránti növekvő igények miatt vezették be. A kérvényezők a részletes tájékoztatást az Agrárkifizető Ügynökség honlapján (www.apa.sk) találják, amelyen oktatóvideók is segítenek a pályázóknak. (mi)