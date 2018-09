A gáz és az áram is drágul

Pozsony | Már az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) elnöke is beismerte, hogy jövőre nőnek a rezsiköltségek. Ľubomír Jahnátek szerint a lakosság az áram- és a gázszolgáltatásért is kénytelen lesz többet fizetni.

Az elmúlt napokban már hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a világpiaci árak növekedése miatt jövőre elkerülhetetlen a lakossági áramszolgáltatás drágulása, az Árszabályozási Hivatal szerint ugyanez érvényes a gázra is. „Előzetesen nem kommentáljuk az energiaárak várható növekedését. A jövő évi díjszabás kiszámításánál hivatalunknak figyelembe kell vennie a piaci ármozgásokat. A fogyasztói árnak vannak ugyan olyan elemei, amelyekkel mérsékelhetjük a lakossági árak növekedési ütemét, de a piaci árakat nem tudjuk befolyásolni, azokat teljes mértékben be kell építenünk a fogyasztói árba. A rossz hír, hogy az elmúlt időszakban az áram és a gáz világpiaci ára is megugrott” – nyilatkozta Jahnátek.

Az ÚRSO vezetője szerint a jövő év elejétől érvényes díjszabás kiszámításánál a villanyáramnál 40,45, a gáznál pedig 18,49 euró/MWh nagykereskedelmi árral számolnak. Az áram az elmúlt egy évben így 27,44, a gáz 16,05 százalékkal drágult, amire 2006 óta nem volt példa. „Ezt teljes egészében be kell építenünk a jövő évi díjszabásba” – ismerte el Jahnátek. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a fogyasztói díjak is ilyen mértékben nőnek. Az áramszolgáltatás esetében ugyanis a villany piaci árának a részesedése a fogyasztói árból csupán 33, a gáz esetében pedig nagyjából 50 százalék.

Jahnátek szerint a fogyasztói ár egyéb elemeinek módosításával enyhíthetik a drágulás ütemét, de a világpiaci árak most olyan mértékben nőttek, hogy látványos korrekcióra ők sem képesek.

Hogy pontosan mekkora drágulásra kell felkészülnünk a jövő évtől, azt az Árszabályozási Hivatal elnöke egyelőre nem árulta el, de az általa jelzett adatok alátámasztják az energiaszolgáltatók legutóbbi nyilatkozatait. „Ha nem változnak az ár kiszámításánál alkalmazott paraméterek, az áramszolgáltatás fogyasztói ára 8–9 százalékkal nőhet” – nyilatkozta pár napja Miroslav Kulla, a Kelet-szlovákiai Áramszolgáltató (VSE) kereskedelmi igazgatója. A gázszolgáltatók egyelőre nem nyilatkoznak a jövő évi árakkal kapcsolatban, a Jahnátek által jelzettek alapján azonban nagyjából hasonló ütemű drágulásra számíthatunk, mint a villany esetében. (mi, TASR)