Nemcsak a sífelvonók esetében, a gasztroszektorban is csökken az áfa

Nemcsak a sífelvonók esetében, hanem ideiglenesen a gasztroszektorban is 10%-ra csökken az áfa, mivel a parlament csütörtökön elfogadta Karol Kučera (OĽaNO) áfatörvényhez benyújtott módosító javaslatát.

Az áfacsökkentés 2023. január 1-től március végégig marad érvényben, vonatkozik a felszíni és a libegős sífelvonók üzemeltetésére, továbbá a fedett és szabadtéri sportlétesítményekre, a fürdőkre, a gasztroszektorra és étkeztetésre.

A törvénymódosítás indoklása szerint a cél kompenzálni az energiaigényes sporttevékenységet biztosító üzemeltetőket és a lakosság számára megfizethető belépőket biztosítani ezekre a helyekre.

A 10%-ra csökkentett áfa azokra a vendéglátóhelyekre vonatkozik, ahol működnek bizonyos szolgáltatások, például van felszolgálás, étkezésre elkülönített rész, mosogatják a tányérokat és evőeszközöket. Azokra a létesítményekre nem vonatkozik az áfacsökkentés, amelyekben nem teljesül a szükséges szolgáltatásokra vonatkozó feltétel.

A törvény indoklása szerint a gasztroszektor nemcsak most, hanem már a koronavírus-járvány idején is nehéz helyzetben volt, az áfacsökkentésnek köszönhetően pedig a vállalkozóknak nem kell tovább emelniük az árakat, sőt lehetőség nyílik az árak csökkentésére is.