A Főügyészség fogja vizsgálni Kočner és Stromček üzenetváltását

Erről a Markíza Televízió hírportálja, a tvnoviny.sk tájékoztatott csütörtökön.

A Stromček és Kočner közötti üzenetváltás szerdán (5. 15.) került nyilvánosságra. Az üzeneteket Marian Kočner mobiljában találták a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói. A vállalkozó ellen Ján Kuciak újságíró és Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében folyik eljárás.

„Jaromír Čižnár főügyész utasította az első helyettesét, hogy azonosítsa az említett bűncselekményt, és a Pozsonyi Kerületi Ügyészségen keresztül ellenőrizze az ezzel kapcsolatos eljárást. Utóbbi tájékoztatni fogja az eredményről a Főügyészséget” – erősítette meg a Markíza Televíziónak Andrea Predajňová, a Főügyészség szóvivője.

Stromček a WhatsApp mobilalkalmazás segítségével kommunikált Kočnerrel, ahogy az adócsalásért elítélt Ladislav B.-vel is. A Markíza információi szerint a vállalkozó egy bűnüggyel összefüggésben kereste meg őt, melyet a pozsonyi rendőrség vizsgált.

A televízió azt is közzétette, hogy a Marian Kočner és Stromček közötti üzenetváltásra 2017. június 6-án került sor. Az ügyirat szerint az első üzenetet Kočner írta, és így hangzott: „Üdvözlöm, Viktor. Azzal a bizonyos üggyel összefüggésben a következő információkra lenne szükségem: 1. hol vizsgálják ki az ügyet (pontos rendőrségi osztály), 2. ha tudjuk, a nyomozó nevére is, 3. ha tudjuk, a felügyelő ügyész nevére is. Ezek alapján fogok megfelelő jogi képviselőt ajánlani. Marian K.”



„Ugyanezen a napon Viktor Stromček Kočner üzenetére azt válaszolta, hogy kiderítette neki a nyomozó és az ügyész nevét is” – számolt be róla a tvnoviny.sk.