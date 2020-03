A déli kórházak közül a tőketerebesi kapta a legjobb értékelést a páciensektől

A Dôvera egészségbiztosító immár 14. alkalommal értékelte a kórházi ellátás minőségét a betegek elégedettsége alapján. A felmérésben csaknem 6500 beteg vett részt, akiknek egy 12 kérdésből álló kérdőívet kellett kitölteniük. A szakemberek egyebek mellett az orvosok és a nővérek hozzáállására, az ellátás minőségére, valamint a higiéniai és az étkezési lehetőségekre voltak kíváncsiak. A betegek az iskolai értékeléshez hasonlóan 1-től 5-ig pontozhatták az egyes kategóriákat, ezek átlagából számolták ki az elemzők a kórházak pontszámát.

Átlagban elégedettebbek a betegek

Martin Kultan, a biztosító ügyvezető igazgatója az eredmények ismertetésekor elmondta: a betegektől szándékosan nem az orvosok szakmai felkészültségét és a kezelések fajtáját kérdezték, hiszen ahhoz a legtöbben nem értenek, éppen ezért a szubjektív szempontokat vették figyelembe, mint a személyzet hozzáállása, vagy a lakhatási lehetőségek.

„Jó hír, hogy a kórházak összesített átlaga javult”

– jelentette ki Kultan. A betegek pontszámai alapján a szlovák kórházak 2019-es összesített átlaga 1,53 pont. 2018-ban ez a szám még 1,63, 2017-ben pedig 1,66 pont volt, vagyis mindenképpen javuló tendencia figyelhető meg.

Martin Kultan, a Dôvera biztosító ügyvezető igazgatója ismertette az eredményeket - TASR-felvétel

Szigorúbbak a fiatalok

A Dôvera ügyvezető igazgatója néhány érdekes adatra külön felhívta a figyelmet. A nemek közti különbség szerint a nők egy picit szigorúbbak az értékeléskor (1,58 pont), mint a férfiak (1,55 pont). Ami a korcsoportokat illeti, Kultan elmondta, hogy a 25 és a 30 év közti korosztály mindig kritikusabban értékel, (1,75 pont) mint a 60 feletti korosztály (1,38 pont).

Az elemzők megyei szintű bontást is készítettek, mely alapján Pozsony és Eperjes megyében a legelégedettebbek a betegek (egyaránt 1,48 pont), Nagyszombat megyében pedig a legelégedetlenebbek (1,71 pont). Kultan hozzátette, hogy ezt a szempontot azért érdemes óvatosan kezelni, hiszen a földrajzi elhelyezettség nem feltétlenül befolyásolja a betegellátás minőségét. Ezek az adatok inkább arról árulkodnak, hogy az egyes megyékben mennyire hatékony a kórházak felosztása és működtetése.

Igló az élen

A kórházak értékelésekor további fontos szempont volt, hogy az egyes intézményeket négy külön kategóriába sorolják: általános kórházak, egyetemi kórházak, szakkórházak és egyéb kórházak. Ez a felosztás azért szükséges, mert nem lenne igazságos összehasonlítani a hatalmas egyetemi kórházakat a kisebb általános kórházakkal, valamint azt is figyelembe kellett venni, hogy a szakkórházakban sokszor jóval bonyolultabb beavatkozásokat végeznek, mint más intézményekben.

Az általános kórházak kategóriájában az iglói kórház kapta a legjobb értékelést, a tavalyi eredményéhez képest 3 helyet javított. Az ólublió kórház ismét a második helyet szerezte, mint ahogy 2018-ban és 2017-ben is. Érdekesség, hogy a korábbi első helyezett pozsonyi Szent Mihály Kórház a legújabb értékelésben az 5. helyre csúszott vissza.

Lemaradó déli kórházak

A magyarlakta régiók általános kórházai közül a legsikeresebben a tőketerebesi kórház szerepelt: a hatodik helyen végzett, és sikerült megszereznie a „kiváló” minősítést. A rimaszombati kórház bár a 15. helyen végzett, még így is kiválóként értékelték. Nyugatabbra haladva azonban a déli régiók kórházai már csak a középmezőnybe fértek be: a dunaszerdahelyi kórház a 18., a komáromi kórház pedig a 27. helyen zárt, ezeket az intézményeket a betegek értékelése alapján közepesnek minősítették az elemzők. Rossz értékelést kapott viszont a lévai kórház, amely a 31. helyet foglalta el. Az utolsó 5 kórház között három dél-szlovákiai kórház is szerepel: a 40. helyen a királyhelmeci kórház, a 41. helyen a Galántai Szent Lukács Kórház, a 42. helyen pedig a nagykürtösi kórház végzett. Náluk rosszabb értékelést csak a csacai kórház és a Pöstyénben található Alexander Winter Kórház kapott.

A Pozsonyi Egyetemi Kórház már nem az utolsó - TASR-felvétel

A pozsonyi kórház javított

Az egyetemi kórházak kategóriájában az Eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórház került az élre, az előző értékeléséhez képest egy helyet javított. A második helyen a Gyermekbetegségek Nemzeti Intézete (NÚDCH), a harmadik helyen pedig a Besztercebányai Egyetemi Gyermekkórház kórház áll. A déli régiók kórházai közül az Érsekújvári Egyetemi Kórház közepes minősítést kapott, ezzel a 9. helyen zárt, a Nyitrai Egyetemi Kórházzal viszont már elégedetlenek voltak a betegek, ezért rossz minősítést kapott, és a 11. helyen végzett. A Pozsonyi Egyetemi Kórház az előző értékelésben még az utolsó lett, ehhez képest most 4 helyet javítva a 10. helyre ugrott. A legrosszabb értékelést a Trencséni Egyetemi Kórház és a Nagyszombati Egyetemi Kórház kapta.

Ami a szakkórházakat illeti, a legjobb értékelést a Fenyőházán (Ľubochňa) található Nemzeti Endokrinológiai és Diabetológiai Klinika kapta, ezt követi a érrendszeri betegségekre szakosodott CINRE kórház, majd a Szent Erzsébet Onkológiai Intézet.

Az „egyéb” kategóriába sorolható intézmények közül a idén ismét az alsótátrafüredi (Dolný Smokovec) Nemzeti Gyermek-TBC Központ végzett az első helyen.

A teljes listát olvasóink a dovera.sk/hodnotenie weboldalon olvashatják.

A Dôvera biztosító és lapunk kiadója is a Penta befektetési csoport tulajdonába tartozik.