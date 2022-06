A CoFoE fő üzenete, hogy az emberek is elmondhatják véleményüket az EU jövőjéről

Az Európa jövőjéről szóló konferencia (CoFoE) fő üzenete az egyszerű emberek számára az volt, hogy ők is elmondhatják, mit gondolnak arról, milyen legyen az EU, és az uniós vezetők meghallgatják őket – mondta Pavol Baboš politológus, a Komenský Egyetem munkatársa.

„Érzékelhető a különbség a korábbi elitista eszmecserékhez és konferenciákhoz képest, ahol főleg egyetemi emberek vagy például kormányzati, közigazgatási szakértők mondták el a véleményüket, de az utca embere nem” – mondta Baboš.

Az uniós jogalkotási és szervezeti folyamatokban most több változtatásról indult egyeztetés, és Baboš szerint ez több ponton találkozhat azzal, amit a CoFoE résztvevői javasoltak. Ha megvalósulnak egyes módosítások, azokat a CoFoE eredményeként is el lehet adni, még ha esetleg más szinteken is felmerült az adott ötlet, véli a politológus.

Szerinte az unió alapszerződéseinek megváltoztatására van a legkisebb esély. „Erre ma nincs megfelelő politikai akarat az egyes tagállamok részéről, ráadásul ez sokkal bonyolultabb is, mint valamilyen közpolitikai kérdésekben módosításokat végrehajtani” – jegyezte meg Baboš.

Úgy látja, azokban a közpolitikai kérdésekben lesz a legegyszerűbb változást elérni, amelyek kizárólag az EU hatáskörébe tartoznak, így nincs szükség az összes tagállam beleegyezésére, ezek főleg gazdasági jellegű kérdések, például a digitalizáció és a digitális környezet szabályozása.