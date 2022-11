A büntetés sem riasztja vissza az adócsalókat

A vállalkozók egy része továbbra is megpróbálja eltitkolni a bevételeit az adóellenőrök elől, még annak ellenére is, hogy ha lefülelik őket, borsos büntetésre számíthatnak. Az ellenőrök tapasztalatai szerint sokan a nekik már korábban kirótt büntetésből sem tanulnak.

Az adóellentőrök idén októberben 676 vállalkozást ellenőriztek, 444-et online módon, 286-ot pedig közvetlenül a vállalkozónál elvégzett próbavásárlással. Az elektronikus pénztárgép használatára vonatkozó törvény megsértését 180 esetben állapították meg. „A leggyakoribb törvénysértés az eladások nyilvántartásba vételének az elmulasztása” – közölte lapunkkal Martina Rybanská, a központi adó- és vámhivatal szóvivője. Szerinte az októberi ellenőrzések a vendéglátásra, az étkezdékre, az egyéb vendéglátóipari szolgáltatásokra és a speciális vendéglátóhelyekre összpontosítottak.

„Az összes ellenőrzés esetében nagyjából minden negyediknél találtak az ellenőreink valamilyen hiányosságot, a próbavásárlásoknál ez az arány azonban eléri a 62 százalékot” – mondta el Rybanská. „Az ellenőrök 48 260 euró összegű bírságot szabtak ki” – tette hozzá a szóvivő.

Októberben hat ismételt ellenőrzést is elvégeztek olyan vállalkozóknál, akiket már szeptemberben is lefüleltek azzal, hogy megpróbálták eltitkolni a bevételeiket. Két esetben újabb ilyen törvénysértést állapítottak meg. Emellett 69 virtuális pénztárgépet is ellenőriztek. „Az ellenőreink ezeknél 17 esetben állapítottak meg törvénysértést, amiért 4100 eurós bírságot szabtak ki” – zárta Rybanská.