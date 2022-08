A bacsfai golfpálya miatt is vádat emelhetnek Kočner ellen

A rendőrség az alacsony-tátrai síközpont közelében, Dóval azaz Donovaly községben lévő hotelekkel és a bacsfai golfpályával kapcsolatos csalási ügyekben indította el a vádemelési folyamatot Kočner és társai ellen. Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, Michal Slivka ugyanis arról tájékoztatta az Aktualityt, hogy a nyomozók a két ügyben átadták a vádemelési javaslat tervezetét az illetékes ügyésznek. A szóvivő a bacsfai golfpálya kapcsán a portálnak elmondta, a gyanú szerint Kočnerék olyan célzott jogi lépéseket tettek, amelyekkel elvonták a pályát tulajdonló cég vagyonának egy részét. Ezzel a vállalat 16 hitelezőjét károsították meg összesen közel hárommillió euró értékben. A nyomozóhatóság Kočnert, valamint a könyvelőjét, Peter Pechát, illetve Ján F. ügyvédet hitelezők megkárosításának bűncselekményével gyanúsítja.

Bacsfai golf

A bacsfai golfpálya ügyét pont az a Ján Kuciak tárta fel, akinek a meggyilkolásával a jelenleg is zajló bírósági eljárás során éppen Kočnert vádolják. Az oknyomozó újságíró 2017-ben írt arról, hogy a nagyvállalkozó először zálogjogi lépéssel megszerezte a Welten vállalatot, amelynek a tulajdonában volt a pálya. Ezután eladta a cég részvényeit, a zálogjogot pedig egy offshore cégre ruházta át. Mindezt azért, hogy az árverésre kerülő értékes ingatlant végül a valódi árának töredékéért szerezze meg. A rendőrség szerint ebben az esetben a cég hitelezőit károsították meg, az Aktuality pedig arról is ír, hogy az államot négymillió eurós kár is érhette amiatt, hogy a Weltennek végül nem volt pénze az adók befizetésére. Az oknyomozó újságíró 2017-es cikke után a bűnüldöző szervek csak most jutottak el a nyomozás lezárásáig.

Hotelek és ÁFA

Kuciak a 2017-es tényfeltáró cikkében arról is ír, elképzelhető, hogy Kočner azt az 1,7 millió eurót használta a tíz millió eurós golfpálya megszerzésére, amelyet az alacsony-tátrai Dóval síközpont közelében lévő Šport és Residence hotele után kapott ÁFA-visszatérítésként. Ezt egyébként az azóta a Markíza-váltók ügyében elkövetett csalás miatt jogerősen elítélt Kočner már akkor tagadta. A rendőrségi szóvivő most arról tájékoztatta az Aktualityt, hogy a Dóval-ügyben azért indították el a vádemelési folyamatot, mert a nyomozók szerint az értékes ingatlanok tulajdonosait szándékosan úgy váltogatták, hogy az államtól alaptalanul nyolcmillió eurós ÁFA-visszatérítést tudjanak igényelni. Kočner mellett a gyanúsítottak között szintén szerepel Pecha és az a Jana Šlachtová, akinek a neve a Glance House-ügy kapcsán is felmerült. A Dóval-ügyet szintén Kuciak tárta fel, a cikkében pedig arra is rámutatott, az esetet akkor vizsgáló nyomozó, Štefan Jombík, egyszerűen nem foglalkozott azzal, hogy Kočner néhány fontos ponton kapcsolódik az ügyhöz. Jombíktól, aki az Aktuality szerint a nagyvállalkozó embere volt, később elvették az ügyet. A bacsfai golfpálya és a dóvali hotelek ügyének nyomozati anyagát most a Speciális Ügyészség ügyésze vizsgálja. Az ügyek aktái 41 kötetet tesznek ki. Ha az ügyész egyetért a nyomozók beadványával, akkor vádemelési javaslatot tehet.

(Aktuality, czg)