800 ezer embert érintenek a változások a 3. pillérben

Pozsony | A harmadik nyugdíjpillérben takarékoskodók az idei évtől több változásra is számíthatnak. Módosul a számlakivonatok kézbesítése és az ezekben szereplő adatok is.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak (DDS) januárban és februárban küldik el az ügyfeleiknek az aktuális számlakivonatokat. „Az újdonság, hogy idén először erre csak elektronikus formában kerítenek sort, ha az ügyfelek papíralapú kivonathoz szeretnének jutni, ezt külön kell igényelniük. Aki ez utóbbit nem igényli, és a nyugdíjpénztárnak korábban nem adta meg az e-mail címét sem, az nem számíthat számlakivonatra” – figyelmeztet Jana Kolesárová, a munkaügyi tárca szociális biztosítással és nyugdíjtakarékossággal foglalkozó részlegének a vezetője.

Módosult a kivonatok tartalma is. Míg korábban a megtakarítások nagyságát nyugdíjegységekben is közzétették, az idei évtől ez az adat már nem szerepel a kivonatokban. „A megtakarítások nagyságát már csak euróban tesszük közzé. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfeleket elsősorban a konkrét pénzösszeg érdekli” – tette hozzá Kolesárová. Most először szerepel a kivonatokban azonban az ügyfél jövőben várható hozamának a prognózisa, vagyis az, hogy milyen nyugdíjra számíthat az ügyfél, ha betölti a szerződésben megállapított életkort.

A most bejelentett változások mintegy 800 ezer embert érintenek, akik a négy hazai önkéntes nyugdíjpénztár (AXA, NN Tatry-Sympatia, Stabilita, Tatra banka önkéntes nyugdíjpénztára) egyikében spórolnak. Kolesárová szerint a munkaügyi tárca már dolgozik azon is, hogy a harmadik pillérhez hasonlóan a második pillérben takarékoskodókat is több információval lássa el. A számlakivonatok változására a második pillérben azonban leghamarabb 2021-től számíthatunk. (TASR, mi)