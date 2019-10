650 euró lehet a minimálbér

A parlament elfogadta a Smer képviselőinek javaslatát, amelynek értelmében 2021-től megváltozik a minimálbér meghatározásának módszere. Az új képlet eredményeként a minimálbér 2 éven belül meghaladhatja a 650 eurót is.

Pozsony | A parlament elfogadta a Smer képviselőinek javaslatát, amelynek értelmében 2021-től megváltozik a minimálbér meghatározásának módszere. Az új képlet eredményeként a minimálbér 2 éven belül meghaladhatja a 650 eurót is.

A minimálbérrel kapcsolatos törvénymódosítás nem teljesen szünteti meg a régi rendszert. Továbbra is érvényben lesz, hogy a szociális partnerek – vagyis a munkáltatókat és a munkavállalókat képviselő szervezetek – július 15-ig tárgyalhatnak a minimálbér összegéről. Ha a tárgyalásaik nem eredményesek, dönthetnek még az augusztus 31-ig ülésező Érdekegyeztető Tanácsban is, melyen a szociális partnereken kívül a kormány képviselői is részt vesznek. Amennyiben így sem születik egyezség, akkor lép életbe az új képlet, melynek értelmében a minimálbér összege elérné a két évvel korábbi bruttó átlagbér 60 százalékát. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben a minimálbér összege a 2019-es átlagbérhez igazodna. A pénzügyminisztériumhoz tartozó Pénzpolitikai Intézet (IFP) előrejelzése szerint a 2019-es bruttó átlagbér elérheti az 1088 eurót. Ha ez bekövetkezik, akkor a minimálbér összege két év múlva 653 euróra nő (egyelőre még csak becslésekről van szó, az idei átlagbér pontos összegét jövő márciusban teszi közzé a Statisztikai Hivatal).

A többség támogatta

A szavazáskor jelen lévő 133 parlamenti képviselőből 91 támogatta Robert Fico pártelnök javaslatát, 8-an szavaztak ellene, 34-en pedig tartózkodtak. A Smer elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: örömmel fogadta, hogy a javaslata végül alkotmányos többséggel ment át a parlamentben. „Azt gondolom, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, hogy emelkedjenek a fizetések” – mondta Fico, aki korábban többször hangsúlyozta, hogy az ország gazdasági eredményei indokolják az emelést.

Az SaS képviselői közül többen a képlet bevezetése ellen szavaztak, vagy tartózkodtak. Róbert Buček, a párt szóvivője az Új Szónak elmondta: a képlet bevezetését alapvetően jó ötletnek tartják, azonban a 60 százalékos határ mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak komoly problémákat okozhat. „Az ilyen típusú emelés a kisebb cégeknek okozza majd a legnagyobb problémát a gazdaságilag elmaradott régiókban. Emiatt az alacsony bevételű munkavállalók akár el is veszíthetik az állásaikat” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: az SaS szerint a gazdasági szempontból felelősségteljes határ az átlagbér 50 százaléka lenne.

Jövőre jön a képlet

Ján Richter (Smer) munkaügyi miniszter a jövő évre 580 eurós minimálbért javasol, vagyis az ideihez képest egy 60 eurós emelésről van szó. Jövőre azonban már a képlet segítségével határoznák meg az összeget, így a gazdasági előrejelzések szerint 2021-ben a minimálbér meghaladhatja a 650 eurót is. Ez még magasabb emelést jelentene, melyet idén Richter javasolt.

Robert Fico korábban többször is hangsúlyozta, hogy az ország jó gazdasági helyzetben van, így az emelés indokolt. A gazdasági szakértők viszont hónapok óta arra figyelmeztetnek, a minimálbér ilyen magas emelése még inkább elmélyítheti a régiók közti különbségeket. Robert Chovanculiak, az INESS gazdaságkutató intézet elemzője hangsúlyozta, hogy a gazdaságilag elmaradottabb régiókban nagyon sok olyan kisvállalkozó van, akiknek a minimálbér emelése hatalmas problémákat okoz. A munkáltatóknak ugyanis ez az emelés mintegy 780 eurós bérköltséget jelent majd. „Egy ekkora emelést meg lehet csinálni mondjuk egyszer. Az utóbbi hat évben azonban minden egyes kormány mintha egy kicsit túl akarná szárnyalni az előzőt, és bebizonyítani, hogy ők még nagyobbat tudnak emelni” – mondta az elemző. Hozzátette: a minimálbér emelése nem csak a minimálbérért dolgozó munkavállalókat érinti, hiszen ennek összegétől függenek a hétvégi és ünnepi bérek, valamint egyéb juttatások is. Ez pedig további megterhelést jelent a kisvállalkozóknak.

A munkáltatók szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a kormány csökkentené az alacsony bérért dolgozó munkavállalók adóterheit. Ezzel ugyanis több pénzt kapnának kézhez a munkavállalók, és a munkáltatók bérköltségei is csökkenhetnének. Robert Fico szerint azonban szó sem lehet adócsökkentésről, hiszen az államnak is szüksége van a bevételekre. „Értem, hogy a munkáltatók panaszkodni fognak, viszont továbbra is érvényes, hogy a bérköltségek Szlovákiában más országokkal összehasonlítva még mindig nagyon alacsonyak” – mondta a Smer elnöke.