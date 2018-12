35 alatt házasodóknak 15 ezer euró kölcsön

„A Híd idén is több olyan javaslattal rukkolt elő, amelyekkel a fiatal családokon szeretnénk segíteni” – nyilatkozta Bugár Béla, a párt elnöke annak kapcsán, hogy a parlament második olvasatba utalta a fiatal családoknak szánt kedvezményes kölcsönökről szóló tervezetüket.

A kedvezmény a 35 évnél fiatalabb házastársakra vonatkozna, a házasságkötést követő egy éven belül kell kérniük a kölcsönt, amelyet új és régebbi lakás, és családi ház vásárlására is felhasználhatnak. A javaslatot Sárközy Irén, Bugár Béla és Bastrnák Tibor terjesztette be az Állami Lakásfejlesztési Alapról szóló törvény módosításaként. A friss házasok 15 ezer eurós hitelt kaphatnának 15 évre, évi egyszázalékos kamattal, ami nem változna az egész futamidő alatt. A gyerekek születése után fejenként 2 ezer, legfeljebb azonban 6 ezer eurót engednének el a visszafizetendő összegből. „A fiatalok nemegyszer a házasságkötést is kénytelenek elhalasztani, csak mert nincs hol lakniuk. Ezzel a javaslattal a lakáshoz jutást szeretnénk elősegíteni, hogy korábban alapíthassanak családot” – mondta Sárközy Irén

Bugár hozzátette, nem ez az egyetlen intézkedésük, amellyel a fiatal családokon segítenek, megemlítette a gyermekek után járó adóbónusz megduplázását és az üdülési utalványok bevezetését is, amelyeket a gyermekek nyári táboroztatására is fel lehet majd használni. (mi, TASR)