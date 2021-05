Minden gyermek után 333 eurót kapnak a rászoruló családok

Milan Krajniak (Sme rodina) munka-, szociális és családügyi miniszter a támogatás kifizetéséről elmondta, a gyermekenként 333 eurós összeget még nyárig kifizetik az anyagi szükséghelyzetben lévő családoknak. "45 690 gyermekről van szó" - mondta Krajniak azzal, hogy ehhez törvénymódosítsára sincs szükség.

A tárcavezető szerint azon családok is őszig megkapják a támogatást, amelyeknek a bevétele az anyagi szükséghelyzet és a létminimum 1,5 szöröse között van. "Ebben a csoportban 147 653 gyermek van" - mondta Krajniak. Hozzátette a létminimum 1,5 szöröse és kétszerese közötti bevételű családokban 203 270 gyermek él, akik után ugyancsak kifizetik a támogatást. Ez utóbbi két csoportnak juttatott segély megvalósításához azonban törvényt kell módosítani, így a kifizetésre csak ősszel, szeptemberben, októberben lehet számítani.



Boris Kollár, a Sme rodina koalíciós párt vezetője, aki a parlament házelnöke is egyben arra emlékeztetett, hogy a márciusi kormányválság idején ők öt feltételt szabtak a koalícióban maradásukért cserébe. Az egyik a családok támogatása volt, amiről szerdán meg is állapodott a koalíciós tanács. Kollár szerint számára ez annyira fontos intézkedés, hogy a megvalósítása érdekében még a mostanihoz hasonló ellenzéki javaslatot is hajlandó lett volna támogatni.