200 millió euró értékben kapnak új számítógépeket az alap- és középiskolák

Paradicsomi kert öleli a nemesi fészeknek is beillő házat. Buja banánpálmák, dús lombú fügefák, bokrok, cserjék, virágok. Gaál Ildikó rendezővel, a Klubrádió zsebenciklopédiás munkatársával rég magunk mögött hagytuk a pesti belvárost, már a külső kerületek egyikében, annak is a peremén jártunk, amikor egyértelművé vált számomra, hogy párjával, Koltai Róberttel kettőjük rejtett kis szigete felé tartunk. Itt minden őket szolgálja, nekik virul, s bármilyen giccsesen hangzik, még a madár is nekik dalol. Csak éppen őket nem nevezném turbékoló gerlepárnak. Robi fergeteges humora, szellemessége, finom „máshogylátása” olykor örvényként ragadja el Ildikót, de ő sem veszíti el önmagát, lélekjelenlétét, amikor csavar egyet a neki címzett mondatokon.