Futballtámogatás határok nélkül

Magyarországon gyors ütemben nőnek ki a földből az újabbnál újabb stadionok, de a nemzeti futballmánia nem állt meg a határoknál, néhány éve a szomszédos országok magyarlakta területein is építkezések kezdődtek. Azóta különböző állami szervezeteken keresztül sok milliárd forintnyi közpénzt költött a magyar állam határon túli futballakadémiákra. Az elmúlt években a Felvidékre, Erdélybe és a Vajdaságba összesen 16 milliárd forint állami támogatás áramlott Magyarországról a Magyar Labdarúgó-szövetségen (MLSZ), valamint a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül. Ebből négy stadion, több mint tizenöt focipálya és további négy épület készült, illetve készül el, vagy legalábbis a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a támogatásokat ezekre a célokra nyújtották.

Csíkszeredai pálya

A külhoni magyar sportklubok állami finanszírozása 2013-ban kezdődött. Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke ekkor kért támogatást egy Székelyföldön működő fociakadémiára. A BGA csak a kollégium épületére, illetve a hozzá tartozó ezerfős lelátóra 1,33 milliárd forintot (4,15 millió euró) utalt a román harmadosztályban szereplő FK Csíkszeredának, két pályára és működési költségekre pedig további 580 millió forint (1,8 millió euró) érkezett.

A csíkszeredai fociakadémiát és csatolt létesítményeit ugyanakkor nem csak a BGA-n keresztül finanszírozták. Az MLSZ-en keresztül további 1,82 milliárd forintot (5,7 millió euró) kaptak újabb három focipályára és működési költségekre. Ez így egyben 3,73 milliárd forint (11,65 millió euró). De még a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. is beszállt szponzorként.

Sepsiszentgyörgy is kap

Erdélyben egy másik futballklubhoz is jutottak magyar közpénzek: a 2011-ben alapított, a román első osztályban szereplő sepsiszentgyörgyi focicsapat, a Sepsi OSK 2 milliárd forintot (6,25 millió euró) kapott. A Sepsi OSK-t üzemeltető román cég Mészáros Lőrinc volt üzlettársához, Varga Károlyhoz köthető. A Sepsi OSK SA nevű vállalat 51 százalékos tulajdonosa a magyarországi Hódút Kft. útépítő vállalat kinti leányvállalata (HODUT ROM SRL), kisebbségi tulajdonosa pedig az Asociata Club Sportiv Sepsi OSK sportegyesület. A magyarországi Hódút végső tulajdonosa Varga Károly, akinek három közös magyar cége is volt a felcsúti fociakadémia elnökével.

Sepsiszentgyörgyön a két részletben kiutalt 2 milliárd forintos (6,25 millió euró) támogatást a csapat fociakadémiájának fejlesztésére, egy új irodaházra, edzőpályákra, valamint egy hétezer fős stadion építésére szánták – ez utóbbit még nem kezdték el építeni.

Az erdélyi városban nemrég újították fel – úgy, ahogy – a csapat régi, négyezer fő befogadására alkalmas stadionját, e mellé építenek tehát még egyet, ráadásul rögtön hétezer fős nézőszámra tervezve. A dokumentumokból az is kiderül, hogy az új stadion a romániai Hódút-leányvállalat telkére épül, amelyet bérbe ad saját cégének, annak, amely a magyar állami támogatásban részesült.

Élen a DAC

Szlovákiában két futballklub részesült eddig közel 6 milliárd forint (18,75 millió euró) magyar állami támogatásban, és egy további klub támogatása függőben van. „Igen, tegeződünk. 1990 óta ismerjük egymást, amikor mindketten liberális politikusokként kezdtük” – ezt Világi Oszkár, a dunaszerdahelyi FC DAC futballklub tulajdonosa mondta egy szeptemberi pódiumbeszélgetésen Orbán Viktorral való kapcsolatáról. A klubvezető a Slovnaft vezérigazgatója, a MOL igazgatóságának tagja, és több élelmiszeripari érdekeltsége is van.

Világi 2014-ben vette meg a dunaszerdahelyi DAC-ot. Az FC DAC azóta 2,4 milliárd forintnyi (7,5 millió euró) forráshoz jutott a magyar államtól. A csapat akadémiája időközben el is készült, az impozáns komplexum 18 hektáros területen terül el, tíz pályával rendelkezik, amiből kettő fűthető, főépületében orvosi szoba és fitneszterem is várja a labdarúgókat.

Komáromba 1,94 milliárd

A szlovák második ligában játszó komáromi focicsapatnak, a Komáromi FC-nek (KFC) is juttatott forrásokat a magyar állam. Hogy ez miért alakult így, arról Czíria Attila, aki a 2014-es önkormányzati választás idején az MKP és a Híd közös révkomáromi polgármesterjelöltje volt, így tájékoztatta az Átlátszót: „Amikor a miniszterelnök úr megkérdezte, hogyan tudna segíteni a magyar állam Komáromnak és a régiónak, arról beszéltem, hogy itt van a volt mezőgazdasági iskola, amelyet éppen akkor árult a megye, azt meg lehetne venni, és csinálni egy erős magyar mezőgazdasági szakközépiskolát, mert az nincs az országban és Komárom a mezőgazdasági régió közepén helyezkedik el. (…) Orbán Viktor felvetette, mi lenne, ha épülne egy új stadion. Azt feleltem, miért ne, ha az egyéb fejlesztések mellett erre is jut.”

A KFC azóta majdnem kétmilliárd forintnyi (6,25 millió euró) forráshoz jutott futballcélokra. Az erre vonatkozó dokumentumok szerint 1,8 milliárd forint (5,6 millió euró) állami támogatás a régi stadion felújítására megy, 140 millió forintot (440 ezer euró) pedig a Révkomáromi Sport Akadémia működési költségeire szánt a magyar állam.

Bár a komáromi stadion felújításáról szóló szerződést az EMMI és az MLSZ már 2017. decemberében megkötötte, eddig egy kapavágás sem történt. Úgy tudjuk azért, mert a pénzt a focicsapat kapta volna, a stadion viszont a város tulajdonában van. Hogy a felújítás mégse essen kútba, a klub egy éve benyújtott egy hosszú távú, 20 éves bérleti kérvényt a városi hivatalhoz, ahol hosszas huzavona után az idei év végén úgy döntöttek, bérbe adják az ingatlant a sportklubnak.

Rimaszombati huzavona

Szlovákiában még egy helyre jutott támogatás futballra: a Magyar Közlönyben 2017 nyarán jelent meg, hogy a diósgyőri DVTK 10 milliárd forintos csomagot kap, amiből 1,5 milliárd forintot (4,7 millió euró) egy felvidéki labdarúgó-akadémia létrehozására fordíthat.

A DVTK és Rimaszombat illetékesei először 2018 januárjában beszéltek nyíltan a tervezett együttműködésről, aminek keretén belül felújítanák a stadiont, és néhány új edzőpálya is épülne. A projekt ugyanakkor több okból is befulladni látszik: az akadémia körül helyi politikai játszmák alakultak ki, emiatt az azóta eltelt idő alatt a fő kérdésekben sem született megegyezés.

Bár a rimaszombati képviselők több szavazáson is az akadémia mellett tettek hitet, tényleges lépésekre még nem került sor, mert a polgármester folyamatosan kifogásokat fogalmaz meg. Az egyik ilyen probléma például az, hogy a városvezető átverésre gyanakszik, nem hiszi el, hogy az akadémiára szánt magyarországi pénz valóban létezik, de volt olyan nemzeti érzelmű szlovák képviselő is, aki az elmagyarosítástól rettegett.

A szlovákiai helyzetről részletesen munkatársunk, Bőd Titanilla cikkében olvashatnak:

Orbán Viktor milliárdokkal focizta be magát a Felvidékre Átlátszó Erdély Kövess minket vagy írj nekünk! Európa Ligában szereplő csapatnak és harmadosztályú szlovák futballklubnak egyaránt finanszíroz akadémiát a magyar kormány. 2013 óta összesen mintegy 18 milliárd forintot (55 millió euró) utalt ki a magyar kormány határon túli fociakadémiák számára, így gombamód szaporodnak a focipályák és stadionok Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban, Kárpátalján, Muravidéken, valamint Horvátországban.

Vajdasági foci

A Vajdaságba eddig összesen 4,5 milliárd forint (14 millió euró) állami támogatás érkezett az MLSZ-en keresztül. A pénzt az FK TSC futballklub kapta. Szerbiában úgy tartják, hogy egyetlen ember van a Vajdaságban, akinek közvetlen elérése van a magyar miniszterelnökhöz, ez pedig a topolyai illetőségű milliárdos, Zsemberi János. Az üzletember a magyar kormány futball-programjának nagyhatalmú vajdasági rezidense, aki formálisan ugyan nem vesz részt a projekt irányításában, mégis a program megkerülhetetlen figurája: a klub fő támogatója, korábban az FK TSC elnöki tisztét is betöltötte, a tavaly azonban átadta helyét utódjának, ő maga pedig főszponzorként, illetve az épülő labdarúgó-akadémia koordinátoraként maradt a csapat mellett.

Topolyai áttörés

A topolyai futballklub korábban szerény keretek között, főként az önkormányzat és a főszponzor támogatásaiból élt. Évekig a harmadosztályban szerepelt, áttörést csak a közelmúltban ért el, miután a 2016/17-es szezon végén két ifjúsági klub elállt a feljebbjutástól, így a TSC két helyet ugorva bekerült az első ligába – a szerbiai rangsorban ez a másodosztály a Super Liga után.

Az FK TSC első MLSZ-támogatása 3 milliárd forintról (9,37 millió euró) szólt, a második 1,5 milliárd forintról (4,68 millió euró). Ezt az összesen 4,5 milliárd forintot a topolyai akadémia épületének felépítésére költhették el, valamint az azt körülölelő focipályákra, környékbeli focipályákra (Bajsán például), továbbá a helyi stadion újjáépítésére. A költségek között szerepel a fociakadémia fenntartása és működtetése is. A kollégiumot nemrégiben adta át Orbán Viktor, a stadionról egyelőre nincs hír: információink szerint nemrégiben elkezdték bontani a régi stadiont, az pedig a tervekből kiderül, hogy az új építmény 3500–4500 vendég befogadására lesz képes.

Szöveg: Oroszi Babett

Közreműködött: Sipos Zoltán (Erdély), Bőd Titanilla (Új Szó – Szlovákia), Gyurkovics Virág (Vajdaság).

A cikk az IJ4EU támogatásával készült.