Kampány indult a rendbontó légiutasok ellen - Videó

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség kampányt indított, melynek célja, hogy visszaszorítsa a rendbontó és erőszakos viselkedését az európai légi járatokon.



A Wizz Air is csatlakozott az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) „Not on my Flight” kampányához, amelynek célja, hogy visszaszorítsa a rendbontó és erőszakos viselkedését az európai légi járatokon, és ezzel megóvja az utasok jogát a nyugodt és biztonságos repüléshez - tájékoztatott a légitársaság.

Az Európai Unióban egyre több repülőjáratot zavar meg az utasok rendbontó viselkedése, amelyhez az esetek 70 százalékban szóbeli vagy fizikai agresszió is társul.

Bár a Wizz Air járatain nem változott érdemben a rendbontások száma az elmúlt években, az európai légiközlekedés egészét tekintve 34 százalékkal több ilyen esetet regisztráltak 2018-ban, mint egy évvel korábban.

A teljes utasszámhoz viszonyítva a rendbontók aránya elenyésző, azonban a repülés zavartalanságára és az utastársak nyugalmára gyakorolt hatásuk így is jelentős. A túlzásba vitt alkoholfogyasztás, a mosdóban történő dohányzás, az utaskísérők vagy a többi utas ellen irányuló szóbeli vagy tettleges erőszak, illetve a személyzet utasításainak figyelmen kívül hagyása elvonhatja az utaskísérők figyelmét szokásos feladataiktól, így szükségtelen fennakadáshoz és jelentős késésekhez is vezethet.

A légitársaság zéró toleranciával kezeli utasai és a több mint 4500 munkatársa ellen irányuló esetleges erőszakot. Professzionális, naprakész kiképzésének és a rendszeres ismétlő tréningeknek köszönhetően a Wizz Air elkötelezett személyzete hatékonyan kezeli a rendbontó utasokat. A szükséges esetekben a légitársaság a helyi hatóságokkal is szorosan együttműködik ezen a területen.

Radó András, a Wizz Air vállalati kommunikációs menedzsere elmondta: „Utasainknak és a személyzetnek is joga van a biztonságos, szóbeli és fizikai erőszaktól mentes repüléshez. Szeretnénk, ha az utazás mindenkinek élvezetes időtöltést jelentene, melynek során az utasok és az utaskísérők kölcsönös tisztelettel viselkednek egymással... Nem engedhetjük meg, hogy egy rendbontó kisebbség tönkretegye a békés többség utazási élményét. Emiatt döntöttünk úgy, hogy csatlakozunk az EASA kezdeményezéséhez, és utasainkat is arra biztatjuk, hogy támogassák a közösségi oldalakon a kampányt a #notonmyflight hashtaggel.”

Videó is készült az EASA kampányához.