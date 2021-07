Izgalmas programkínálat Szímőn és Mosonszolnokon

Bób János Szímő polgármestere, Török Sándor Mosonszolnok polgármestere és Csókás Judit projektmenedzser a Károlyi-házban tartott sajtótájékoztatón ismertette a legújabb terveket. Négy hónapon belül egy tucat izgalmas programot kínálnak a közönségnek.

Bőgőscsónakok a Vágon

Szímő és Mosonszolnok az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjától kapott támogatást. Az összeget a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítására és az állampolgárok közötti együttműködés kiszélesítésére fordíthatják. A projekt összköltsége 58 800,80 euró, ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 49 980,68 euró. „Hosszabb távú, gyümölcsöző együttműködés van Szímő és a magyarországi Mosonszolnok között. A határon átnyúló nagy projektnek köszönhetően felújítottuk az egykori kultúrházat, ma Jedlik házat. Nem véletlenül tartjuk a sajtótájékoztatót a Károlyi-házban, hiszen a régi iskola épületét is a hatékony együttműködés eredményeként újíthattuk fel. Jelenleg két interreges projektben folytatódik az együttműködésünk a kultúra és a sport terén, emellett kitérünk a régiófejlesztésre, a szakmaiságra, az idegenforgalom fejlesztésére” – tájékoztatott Bób János. A Duna menti Karváról származik a bőgőscsónakok ötlete. A Vág menti Szímőn két bőgőscsónakon szeretnék szelni a vizet, megcsodálni a vízi madarakat, gyönyörködni a tájban. A bőgőshajó úgynevezett kistestvére a bőgőscsónak, nevét a nyakáról kapta, amely olyan, mint a bőgőé. Szímőn rendszeresen nyári alkotótáborokat és ifjúsági táborokat tartanak, a gyerekeket vízitúrákra vinnék. A két bőgőscsónak a helyi kikötőben állna és a cserkészcsapat csónakházában telelne át. Mosonszolnokon szűréssel egybekötött egészségnapot, Szímőn július végén sportnapot, augusztus 27-én és 28-án fröccsnapokat szerveznek az együttműködés eredményeképpen. Egyik fontos eseményük lesz a Jedlik Ányos bencés szerzetes, fizikus és feltaláló nevével fémjelzett szakmai konferencia és díjátadó ünnepség. A szímői tanulók néhány pedagógus kíséretében a napokban utaztak Mosonszolnokra a nyári táborba, ahol csónakáznak, madárlesen vesznek részt, megismerkednek a helyi nevezetességekkel.

Áthidalható távolság



Török Sándor, Mosonszolnok polgármestere elmondta, a lakosságcsere következtében nagyon sok szímői lakos került Mosonszolnokra, így kezdetben családi, rokoni kapcsolatokra épült a barátságuk. 2010-ben együttműködési szerződést kötött a két település. A közös határon átnyúló projektek jóvoltából könnyen áthidalhatóvá vált a két település közti, mintegy százharminc kilométeres távolság. Mosonszolnokon a korábbi nagy projekt jóvoltából szemet gyönyörködtető tájházat nyithattak. „A hagyományos éves rendezvények is bekerültek a mostani pályázatba. Az eredeti tervek szerint az egyik projekt kezdésének időpontja 2020. március 1-je lett volna, ám beleszólt a koronavírus. A hosszabbítási kérelem benyújtását követően engedményt kaptunk, és augusztus vége helyett október 31-ig valósíthatjuk meg a programokat. Két projektpartner van, mindketten pénzügyi támogatást kaptak, az egyik projektben Szímő, a másikban Mosonszolnok önkormányzata a vezető partner. Tizenkét rendezvényről van szó a két projekt keretében, de ezeket párhuzamosan kell megvalósítanunk. Készülünk egy szakmai workshop megrendezésére régiófejlesztés, kultúra, környezetvédelem, ipari parkok létesítésének lehetősége témakörben, ezekre a szakmai konferenciákra igyekszünk olyan szakembereket meghívni, akik a régiófejlesztésben dolgoznak” – hangsúlyozta Csókás Judit.

Kistérségek nagy tervei

2010-ben a szlovák–magyar határ menti együttműködésről, a szímői születésű Jedlik Ányos életútjáról tartottak konferenciát a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. Mosonszolnok és térsége, valamint Érsekújvár és térsége polgármesterei akkor beszámoltak a The Past For The Future – A határ menti régiók kulturális és történelmi tradícióinak kihasználása az idegenforgalomban projekt részleteiről. A két település vezetése a turizmus fellendítésébe bevonta a régióbeli kistérségek önkormányzatait. A konferencián már akkor elhangzott, hogy olyan marketingstratégiára van szükség, amely összefogja a két térség önkormányzati képviselőit és vállalkozóit, és elmélyíti a két térség lakóinak kapcsolatát. Erre a találkozóra lapunk munkatársa is meghívást kapott, kisfilmben mutatták be a térségek idegenforgalmi látványosságait. „Óriási lehetőséget látunk az idegenforgalom és a turizmus fejlesztésében. Jedlik Ányos hagyatéka az összekötő kapocs a két település, a két régió között” – hangsúlyozta már akkor Bób János.



A most bemutatott projekt keretében újabb összefoglaló kisfilm készül a rendezvényekről, valamint információs lapok, plakátok készülnek a projekt aktivitásairól.