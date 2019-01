VIDEÓ: Elolvadt a net a Queen-számra tomboló apácáktól

Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.

A jelek szerint a Queen We Will Rock You-ját még ők is nagyon szeretik, hiszen nincs még egy olyan nóta, ami így össze tudná hozni az embereket egy közös asztalcsapkodásra:

Külön felhívnánk a figyelmet a léggitározó nővérre, aki láttán alighanem Brian May is elismerően csettintene.

(HVG)