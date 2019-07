VIDEÓ: Élő adásban rázta meg földrengés a stúdiót

Előtte még biztosították a nézőket, hogy mindjárt visszatérnek, ha vége lesz a földrengésnek. Két nap alatt ez volt a második földrengés a térségben, ami okozott ugyan károkat, és sokan maradtak áram nélkül, de komolyabb sérülésről nem érkeztek hírek. A térségben 20 éve nem volt ilyen erős földrengés - írja az Index.

"I think we need to get under the desk"



The moment when newsreaders reacted as a 7.1 magnitude earthquake hit Southern California



[Tap to expand] https://t.co/tB6TAXHp7q pic.twitter.com/DIVweG6rUs