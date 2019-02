Kanadához csatlakozna Montana állam: nincs itt semmi, de legalább nyugodtan füvezhetnénk

A pénzből az államadósságot törleszhetné.

Túl sok az USA adóssága, Montana meg úgyis hasznavehetetlen

- olvasható az egy hete indított internetes petícióban. A kezdeményezők szerint a kanadaiakat úgy kellene rávenni az üzletre, hogy „azt mondjuk nekik, vannak itt hódok. Vagy valami”.

A támogatandó „ügy” mindössze ennyi, de az aláírók kommentjeikkel is igyekeznek kiemelni, hogy miért is lenne jó, ha Montana Kanadához tartozna. Sokan a montanai hódokat dicsérik a kanadaiaknak, a helyieket azzal győzködik, hogy ha Kanadához tartoznának, akkor lenne általános egészségügyi ellátásuk, Tim Hortons gyorséttermük és immár legálisan füvezhetnének.

„Kanada a világ egyik legjobb helye és megspórolhatnám az odaköltözés költségeit, ha átadnák nekik Montanát” - írta egy aláíró. Egy másik szerint az Egyesült Államok a feje tetejére állt, Trump pedig ciki. Több montanai azt emeli ki, hogy szeretne Kanadában élni, kanadai állampolgár lenni, és így el sem kellene költöznie. A kanadai aláírók szerint a montanaiak is jobban járnának Kanadával.

Olyanok is aláírták a petíciót, akik más államokban élnek, és saját lakóhelyüket is szívesen Kanadához csatolnák.

Többen Idahót, Michigant, New Yorkot is Kanada részévé tennék, de volt, aki Texast is elcsatoltatná. Utóbbinál némi gyakorlati problémát jelenthet, hogy a többivel ellentétben nem határos Kanadával.



Montana főleg természeti szépségekben gazdag. Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb területű állama, de csak valamivel több mint egymillió ember lakja.