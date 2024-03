Újabb veszteség érte a beteg Károly királyt

Károly király régi barátja, Ian Farquhar 78 éves korában hunyt el a király highgrove-i rezidenciáján.

Az ismert vadász az anyakirálynő lovaival is dolgozott, sőt a brit hadseregben is lovasként szolgált. Farquhar közel állt Camilla királynéhoz is, és hosszú évekig élt a királyi birtokon bérelt farmján.

Andrew Parker Bowles tábornok, Camilla első férje és barátja azt mondta, hogy a helyzet nagyon szomorú, és hogy a férfi az utóbbi hónapokban rossz egészségügyi állapotban volt.

Barátját így írta le: „Fiatalon oly vad, mint egy sólyom, de mindig nagyon szórakoztató”.

Parker Bowles hozzátette, hogy a „Kapitányt” (ahogy Farquhart nevezték) a történelem „a kutyák egyik legnagyobb mestereként fogja értékelni”.