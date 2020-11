Vállalkozás megszüntetése – Az adóhivatal és a biztosítók értesítése

Ha megszüntetjük a vállalkozásunkat, nem kell járulékokat és adót fizetnünk, amiről az érintett szakhatóságokat is tájékoztatni kell.

Miután bejelentettük a vállalkozói hivatalnak a vállalkozásunk megszüntetését vagy felfüggesztését, a hivatal kiad egy igazolást a tevékenység megszüntetéséről vagy felfüggesztéséről azzal a dátummal, amelyiket mi megjelöltünk, vagy a bejelentés napját követő dátummal. A hivatal erről automatikusan 15 napon belül tájékoztatja az adóhivatalt és 8 napon belül az egészségbiztosítót.

Adók

Noha a vállalkozói hivatal értesíti az adóhatóságot, nekünk is fel kell vennünk a kapcsolatot az adóhivatallal a vállalkozói hivatal által kiállított igazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül. A vállalkozók kötelezően csak elektronikusan tartják a kapcsolatot az adóhatósággal, ám ha a vállalkozás már megszűnt, nem muszáj elektronikusan kommunikálni, el lehet menni személyesen, vagy az iratokat postán is el lehet küldeni.

Ki kell tölteni a „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia” nevű űrlapot, melyen kérni kell az összes adótípus törlését, amelyekre a vállalkozás elindításakor regisztráltuk magunkat (jövedelemadó, forrásadó, áfa). Az adóhivatal kiad egy határozatot a regisztráció megszüntetéséről. E határozat jogerőre lépésétől számított 15 napon belül vissza kell adni az adóhivatalnak az ún. DIČkártyát (bizonylat arról, hogy regisztráltattuk magunkat jövedelemadó fizetése céljából), valamint 10 napon belül az IČ DPH-t is (arról szóló bizonylatot, hogy regisztráltattuk magunkat áfafizetés céljából).

Aki a vállalkozása céljából autót is használt, a vállalkozás megszüntetésétől számított 1 hónapon belül ki kell dolgoznia a gépjárműadó-bevallását. Például, aki most novemberben fejezi be a tevékenységét, december végéig le kell adnia az adóbevallást.

Az áfafizetőknek áfabevallást és a vállalkozás utolsó hónapjára, esetleg negyedévére vonatkozó ellenőrző kimutatást kell készíteniük. Aki az adott időszakban árut vagy szolgáltatást biztosított valamilyen uniós tagállamba, annak összesítő kimutatást is ki kell dolgoznia. Az adóhivatal az áfafizetésre vonatkozó regisztráció megszüntetéséről szóló határozatában megjelöli azt az utolsó adózási időszakot, amellyel kapcsolatban még vannak valamilyen adófizetési kötelességek. Például, ha a vállalkozói engedély október 30-ai dátummal megszűnt, az adóhivatal utolsó adózási időszakként a 2020. november 1. és 2020. december 31. közötti időszakot jelölhette meg. Az utolsó adóbevallásban adót kell fizetni az után a vagyon után is, amely beszerzése vagy előállítása során leírta az áfát. Az áfatörvény értelmében vissza kell adni az adóelőlegből levont adót, ha az utolsó adózási időszak végéig nem szállították az árut, vagy nem biztosították a vitatott szolgáltatást.

„A vállalkozás megszüntetésének évében annak az adófizetőnek, aki egyszeres könyvvitelt vagy adónyilvántartást használ, az adóalapját módosítania kell a megmaradt termékek árával, a felhalmozott tartalékok és a vagyonra vonatkozó tételek maradékával, a kötelezettségek összegével, a tartozások összegével és az adózási időszakra vonatkozó bérleti díj arányos összegével. Aki élni szokott az átalánykiadások lehetőségével, a vállalkozás megszüntetésekor az adóalapját módosítja a megmaradt tartalékok árával és a kinnlevőségekkel, melyek behajtása adóköteles bevételnek számít” – részletezte Zuzana Šutyová adószakértő.

Biztosítók

A Szociális Biztosítóval szemben nincs bejelentési kötelezettség. Az SP saját magától tájékoztatja az ügyfelét a kötelező társadalombiztosítás megszűnéséről. A vállalkozás beszüntetésének dátumától megszűnik a járulékfizetési kötelezettség is. Például, ha a vállalkozás holnaptól, november 13-ai dátummal szűnik meg, a novemberre vonatkozó utolsó szociális járulékot december 8-áig kell átutalni, utána már nem kell semmit befizetni az SP-be. Az egészségbiztosítást novemberre vonatkozólag még ki kell fizetni, december 1-jétől azonban már nem, viszont meg kell oldani, ezentúl ki fogja fizetni a biztosítási díjat, ugyanis mindenkinek kötelezően rendelkeznie kell egészségbiztosítással. Bejelentkezhetünk a munkaügyi hivatalba, és az állam biztosítottja lehetünk. Elhelyezkedhetünk alkalmazottként is, a harmadik megoldás pedig az, hogy saját zsebből térítjük a biztosítási díjat.

Aki nem az egész vállalkozását, hanem csak bizonyos tevékenységeket szüntet meg, annak nem szűnik meg a járulékfizetési kötelezettsége, változatlanul fizeti mindkét biztosítási díjat.

Nem szabad elfeledkezni a jövedelemadó- bevallásról vagy a zárszámadásról sem. Ha december vége előtt szüntetjük meg a vállalkozást, alapos zárszámadást kell készíteni. Ha az év során számoljuk fel a céget, a könyvelés és a nyilvántartás lezárása után rendkívüli zárszámadást kellene készíteni. Az adóbevallás benyújtásának határideje mindig március 31. (csak az idén hosszabbították meg a koronavírusjárvány miatt).

