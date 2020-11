Vállalkozás megszüntetése

A világjárvány miatt az elmúlt fél évben számos vállalkozás megszűnt, és sokan attól tartanak, az októberben elfogadott járványügyi intézkedések is több céget likvidálhatnak. Vállalkozást nemcsak megszüntetni lehet, hanem a tevékenységet fel is lehet függeszteni, és manapság ezt már online is el lehet intézni.

Az októberben elrendelt lockdown és a szigorú járványellenes intézkedések sok vállalkozót érintettek negatívan. Bár a kabinet segélycsomagot hagyott jóvá a munkahelyek és a foglalkoztatottság megtartása érdekében, többen jelezték: az intézkedések likvidálhatják őket, és feltehetően sok cég meg fog szűnni. Egy cég nem csak a járvány miatt szüntetheti be a tevékenységét. Erre sor kerülhet azért is, mert változik a vállalkozás formája, de közbejöhet hosszan tartó betegség, külföldi út is stb. Ha pedig valaki különösen nehéz helyzetbe kerül, a vállalkozás felfüggesztése nagy anyagi megkönnyebbülést jelenthet, mert ettől a pillanattól nem kell egészség- és társadalombiztosítást, sem adóelőleget fizetni.

Vállalkozást már nemcsak személyesen, hanem az interneten keresztül is fel lehet számolni. Ugyanakkor nem feltétlenül kell a vállalkozást teljesen megszüntetni, illetve az egész céget felszámolni, néha elég csak bizonyos tevékenységeket törölni, esetenként pedig megoldás lehet a tevékenység ideiglenes felfüggesztése, de erről is tájékoztatni kell a vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatal vállalkozói részlegét.

Mi a felfüggesztés?

Az iparengedély felfüggesztése csak ideiglenes, és bizonyos idő elteltével folytatható a vállalkozás. Ez az idő lehet pontosan meghatározott, konkrét dátumhoz kötött, de lehet behatárolatlan is. Az utóbbi esetben a tevékenység bármikor folytatható, amikor a vállalkozó kéri, illetve 3 év szünet után automatikusan megújul. A felfüggesztés tehát legkevesebb 6 hónapig, legfeljebb 3 évig tarthat. A koronavírus miatt kialakult válságos helyzetben azonban lehetővé tették, hogy a felfüggesztés tarthat 6 hónapnál rövidebb ideig is. Aki a tevékenység beszüntetését választja, annak sem kell feltétlenül véglegesnek lennie, később a vállalkozói engedélyt meg lehet újítani.

Online ügyintézés

A járási hivatal vállalkozói részlegét röviden szokták vállalkozói hivatalnak is nevezni, valamint az egyablakos ügyintézés jegyében egységes ügyfélközpontként is emlegetik. Ez utóbbi megnevezés arra utal, hogy elég felkeresni ezt az egyetlen hivatalt, amely a vállalkozói engedélyt igénylő polgár helyett elintézi a hatósági erkölcsi bizonyítványt, sőt az új vállalkozót az egészségbiztosítóba is bejelenti, kérésre a cégjegyzékbe is beíratja, és az adóhivatallal is felveszi a kapcsolatot. A vállalkozás beszüntetésekor pedig ugyancsak az ügyfél helyett automatikusan felveszi a kapcsolatot a biztosítóval és az adóhivatallal.

Manapság már nem kell személyesen felkeresni a vállalkozói hivatalt, az internet közvetítésével, a slovensko.sk oldalon keresztül is lehet intézkedni, ám ehhez hiteles elektronikus aláírásra van szükség. Vagyis rendelkezni kell eID-kártyával, melyhez a rendőrségen aktiválni kell a hatjegyű BOK-kódot, továbbá be kell szerezni az elektronikus aláíráshoz szükséges speciális tanúsítványokat, a ZEN PIN- és a ZEP PUK-kódot, a kártyaleolvasót és az e-ID-applikációt.

Az online ügyintézés egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell messzire utazni, sorban állni, a világhálóra másik városból, illetve külföldről is lehet csatlakozni. Így időt spórolunk, és nem kell bonyolult űrlapokat kitölteni, két lépéssel elintézhetjük a dolgot. Ráadásul betervezhetjük, milyen dátumtól akarjuk megszüntetni a vállalkozást. Nemcsak a vállalkozói hivatallal, hanem az adóhivatallal és a Szociális Biztosítóval is érintkezhetünk online.

A dátum kiválasztása

Tanácsos alaposan megfontolni, milyen dátummal akarjuk megszüntetni vagy felfüggeszteni a vállalkozásunkat. A világjárvány miatt a hivatalokkal szembeni különböző határidők most módosultak, általánosságban azonban elmondható: a vállalkozást még július kezdete előtt előnyös megszüntetni – különösen akkor, ha addig nem fizettünk be semmilyen társadalombiztosítási járulékot. A Szociális Biztosító ugyanis mindig július 1-jei dátummal szokta felülbírálni a járulékfizetési kötelezettséget.

Tudnivalók: Személyes ügyintézés Nem mindenki rendelkezik hiteles elektronikus aláírással, illetve nem mindenki bízik meg az online ügyintézésben, vannak, akik szeretik személyesen felkeresni a hivatalokat. Személyes ügyintézés esetén el kell menni a vállalkozás székhelye vagy a vállalkozó állandó lakhelye szerint illetékes járási hivatal vállalkozói részlegére. Aki le akarja rövidíteni a hivatalban való várakozás idejét, a belügyminisztérium honlapjáról vagy a www.slovensko.sk oldalról kinyomtathatja a Bejelentés a vállalkozás megszüntetéséről (Oznámenie o ukončení podnikania) elnevezésű nyomtatványt, előre kitöltheti, és a hivatalban csak leadja. Fel kell mutatni a személyi igazolványt is. Az űrlap kitöltése A nyomtatvány egyoldalas. A felső jobb sarokban meg kell adni az illetékes járási hivatal és a vállalkozói részleg nevét, valamint pontos címét. Utána meg kell adni a vállalkozás vagy a cég nevét – úgy, ahogyan a vállalkozói engedélyen szerepel. Fel kell tüntetni az IČO-t és a születési számot, a természetes személyek az egészségbiztosítójukat is megadják. A vállalkozó megszüntetheti az engedélyen feltüntetett összes tevékenységet, vagy csak némelyiket. Az első esetben az engedély teljesen megszűnik. Aki ezt akarja, annak az űrlap közepén levő táblázatot kell kitöltenie. Meg kell adni a vállalkozói engedély számát, az engedély kiadásának a dátumát és azt a hivatalt, amelyik azt kiállította. A táblázat alá kell írni azt a dátumot, amikortól a vállalkozás megszűnik. Ez a dátum megegyezhet a megszüntetésről szóló űrlap benyújtásának a dátumával, de lehet későbbi időpont is. Aki nem akarja az egész vállalkozását megszüntetni, csak bizonyos tevékenységeket, az űrlapon levő 3. táblázatot tölti ki, és ugyanúgy a táblázat alatt feltünteti a dátumot, amelytől ez a változás bekövetkezik. Az űrlap alján nem szabad megfeledkezni a dátumról, és alá is kell írni! Legkésőbb egy nappal a vállalkozás megszüntetésének a dátuma előtt visszavonható a megszüntetésről szóló bejelentés. Például, aki holnap, november 13-án elmegy a vállalkozói hivatalba, és bejelenti, hogy december 1-jével megszünteti a cégét, november 30-áig meggondolhatja magát, és visszavonhatja a bejelentést. Ez esetben a vállalkozói engedély érvényes marad.

(sza)