Üdülési támogatás időseknek

Szlovákiában több mint másfél millió nyugdíjas él. A mai szeniorok fiatalosak, aktívak, nyelveket tanulnak, szeretnek sportolni, kirándulni, noha jóval alacsonyabb a nyugdíjuk, mint a nyugati országokban élőknek. Sokuknak a gyerekei külföldön élnek, tanulnak, akikkel a szociális hálókon keresztül tartják a kapcsolatot. Az idősek speciális csoportját alkotják a mozgáskorlátozottak, akik különféle egészségügyi problémákkal küszködnek, de közülük is sokan, akiket nem korlátoz az egészségi állapotuk, igyekeznek aktívak maradni, utazgatni, részt venni a számukra szervezett rendezvényeken. Kihasználhatják a különböző kedvezményes belépőjegyeket, és vonattal is ingyen utazhatnak. Az idősotthonokban vagy -klubokban pedig az egészségkárosodottak számára is szerveznek kirándulásokat, programokat.

Gazdag kínálat



Szlovákiában a legtöbb idős személyt a Nyugdíjas Egyesület (Jednota dôchodcov) tömöríti, csaknem 95 ezer tagjuk van. A városokban nyugdíjasklubokat létesítettek, ahol a községi hivatalok szociális részlegei különböző tevékenységeket kínálnak – például 10–12 euróért egynapos kirándulást, esetenként többnapos utakat is szerveznek a környező országokba, illetve kulturális és sportrendezvényekre invitálják a szeniorokat.

A legtöbb utazási iroda is kínál az idősebbeknek – általában az 55 év felettieknek – kedvezményes utakat szenior kirándulás címen. Az Európai Unió támogatásának köszönhetően manapság már külföldre is el lehet jutni jutányos áron, például a spanyol kormány a szlovákiai szenioroknak a Europe Senior Tourism (EST) program keretében jelentős kedvezményt nyújt. Ugyanakkor az idén a világjárvány miatt tanácsosabb itthon maradni, ráadásul a hazai üdülések költségeihez az állam is hozzájárul.

275 eurós hazai üdülési csekk A dolgozó nyugdíjasok a többi alkalmazotthoz hasonlóan üdülési hozzájárulást igényelhetnek a munkaadójuktól. Az üdülési csekk értéke legfeljebb 275 euró lehet évente. A rekreációt Szlovákiában kell megvalósítani, és legalább kétszer ott kell aludni. Minden olyan munkaadó köteles hozzájárulni az alkalmazottak hazai üdülési költségeihez, amelyik 50 vagy annál több embert foglalkoztat.



Két év



Az üdülési csekket az igényelheti, aki ugyanannál a cégnél legalább 2 éve dolgozik, és rendes munkaszerződése van. A megbízási szerződésre dolgozók nem jogosultak a kedvezményre. Akinek egyszerre több munkahelye is van, a hozzájárulást csak az egyik cégtől kérheti.



55 százalék



A munkaadó a hazai üdülési költségek 55%-át térítheti, legfeljebb 275 eurót évente. Beleszámítják a legközelebbi családtagok kiadásait is, sőt felhasználható az alapiskolás korú gyermek szünidei táborának vagy egyéb rekreációs tevékenységének a finanszírozására is. Vagyis, ha a kirándulás költségei 500 euróra rúgnak, annak az 55%-a 275 euró, a munkaadó ennyit téríthet, és az üdülés ténylegesen 500 euró helyett csak 225 euróba kerül. A munkaadó csak a szállással összefüggő idegenforgalmi szolgáltatások árához köteles hozzájárulni, és az egyéjszakás szállás költségeit nem köteles megtéríteni. Az étkezési és egyéb költségeket csak akkor köteles átfizetni, ha egy számlán szerepel a szállással. Az éttermekben, kávézókban, uszodákban stb. külön kiállított számlák elfogadását a törvény nem írja elő.

A részmunkaidős alkalmazottak a hozzájárulás arányos részére jogosultak. Például aki 8 óra helyett csak napi 4 órás munkaidőben állapodott meg, az legfeljebb 137,50 eurót kaphat. A hozzájárulásból nem kell adózni, sem járulékokat fizetni, az alkalmazott nettó bevétele lesz, a munkaadó pedig adókiadásként könyvelheti el.



Készpénz vagy kártya?



A munkaadó készpénzben is fizethet, vagy üdülési jegyet adhat. Néhány munkaadó a hagyományos ebédjegyek vagy étkezési utalványok helyett bizonyos kredittel feltöltött elektronikus étkezési kártyát ad az alkalmazottaknak, ugyanígy az üdülési hozzájárulás is nyújtható egyfajta üdülési kártya formájában. A legtöbb cég belső útmutatót tett közzé, általában formanyomtatványt is létrehoztak – azon kell kérni a költségek átfizetését, azt leadják a bérelszámolójuknak, és a pénzt a fizetésükkel együtt kapják majd meg. A kirándulás költségeit igazoló iratot 30 napon belül kell leadni a bérelszámolónak.



Vállalkozók



A vállalkozók is kihasználhatják az üdülési utalványt. A hozzájárulás értékét beleszámíthatják a kiadások közé, amelyekkel csökkentik az adóalapjukat. Ugyanakkor ez csak azok számára előnyös, akik a tényleges kiadásokat érvényesítik. Azoknak, akik átalánykiadásokat szoktak kimutatni, az üdülési utalványt is az átalánykiadások közé kell sorolniuk. A vállalkozók esetében is érvényes, hogy az utalvány értéke legfeljebb 275 euró lehet évente, és azok vehetik igénybe, akik legalább 24 hónapja vállalkoznak, illetve tevékenykednek az adott területen. Aki alkalmazott és vállalkozó is egyben, el kell döntenie, melyik státuszából kifolyólag él a kedvezménnyel, mindkét pozícióból nem lehet.

Kétféle támogatás



A szeniorok kétféle kedvezménnyel élhetnek: azok a nyugdíjasok, akik nem dolgoznak, rekreáció céljából állami támogatásban részesülhetnek a szociális minisztériumtól, a munkavállalók pedig kihasználhatják az üdülési csekket.

Az állam minden évben hozzájárul a nyugdíjasok üdültetéséhez – évente fejenként legfeljebb 50 eurót hagyhat jóvá a szociális tárca. A támogatást hagyományosan 3 szervezet – a Nyugdíjas-egyesület, a Szakszervezetek Szövetsége és az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete – közvetítésével lehet igénybe venni. Három alapvető feltételt kell teljesíteni: az igénylő Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, tagja a 3 szervezet valamelyikének, nincs munkaviszonya.

A dolgozó nyugdíjasok pedig igénybe vehetik a pár éve bevezetett üdülési csekket. Ha a cégnek legalább 49 alkalmazottja van, és már két éve ott dolgozik, kötelesek biztosítani a rekreációs utalványt, mely gyógyfürdőkben vagy bármely más hazai szállodában érvényesíthető.

50 eurós dotáció Az 50 eurós üdülési támogatás nem jár alanyi jogon, nem illet meg mindenkit törvényből kifolyólag – sok múlik a szerencsén, a nyugdíjas gyorsaságán, ismeretségén, a kérvények beérkezési sorrendjén. A pénzt nem a támogatott személynek fizetik ki, hanem a kirándulást biztosító szervezetnek. Kizárólag rendesen bejegyzett, a szociális szférában tevékenykedő polgári társulásról, szakszervezetről lehet szó, de civil társulás is csak akkor folyamodhat a támogatásért, ha egyszerre több személy üdültetését biztosítja. A szociális ügyi minisztériummal 3 szervezet vette fel a kapcsolatot: a Nyugdíjasegyesület, a Szakszervezetek Szövetsége és az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete. Mivel a nyugdíjasok körében a gyógyfürdők közkedveltek, főleg oda szervezik a kirándulásokat. A gyakorlatban a dolog úgy működik, hogy az üdüléseket az említett civil társulások hirdetik meg, és a nyugdíjasok náluk jelentkezhetnek. Aki nem tagja egyik szervezetnek sem, vagy legalább nincs ott ismerőse, rokona, gyakorlatilag nincs esélye hozzájutni az 50 eurós kedvezményhez – a szervezetek elsősorban saját tagjaikat szokták előnyben részesíteni. A szükséges jelentkezési lapot az adott szervezetnél lehet beszerezni, és csatolni kell hozzá egy becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kirándulás iránt érdeklődő személy öregségi, korengedményes vagy szolgálati nyugdíjas, Szlovákiában van az állandó lakhelye, valamint hogy nincs munkaviszonyból, sem vállalkozásból származó jövedelme. Arokkantságinyugdíjasoknem jogosultak a dotációra. Aki nem tagja egyetlen szervezetnek sem, elméletileg úgy vehet részt a dotált üdülésen, hogy egyenesen a gyógyfürdőkkel veszi fel a kapcsolatot, és megérdeklődi, hogy van-e üres hely az 50 eurós kedvezménnyel nyújtott üdülésre. Kicsi a valószínűsége, hogy szerencsével jár, ugyanis a rekreációt biztosító társulások általában a teljes kapacitást ki szokták meríteni. Sokan háborognak ezen eljárás miatt, de nem tehetnek ellene semmit – illetve kérhetik felvételüket az adott szervezetbe, vagy igénybe vehetnek valamilyen más kedvezményt. Manapság a gyógyfürdők és a különböző üdülőhelyek egész évben szoktak az idősebbek számára is kedvezményeket, akciós kirándulásokat kínálni.

Az úti cél kiválasztása



Nem is olyan régen a szenioroknak szervezett kirándulások elsősorban gyógyfürdő-látogatást, esetleg egy olcsóbb, nyugodt szállodában zavartalan pihenést, tévézgetést, kisebb sétákat és túrákat jelentettek. Manapság már az idősebbek egy része sem passzív pihenésre, hanem inkább aktív kikapcsolódásra vágyik. Ugyanakkor a gyógyfürdők és a wellnessközpontok továbbra is vonzóak, miközben a szállodák is alkalmazkodtak a megváltozott igényekhez: a szenioroknak is kínálnak különböző sportolási lehetőségeket, például az úszás mellett szaunázhatnak, a konditeremben tornázhatnak, szerveznek szeniortornát, jógát, aerobikot, részt vehetnek kulturális rendezvényeken, városnézésen, kerékpártúrán, miközben a koruknak megfelelő kényelmet élvezhetik. Fontos, hogy a hotel legyen akadálymentes, és egyre több helyen a személyzet is igyekszik eleget tenni az idősebbek speciális kéréseinek.