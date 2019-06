Tanácsos utasbiztosítást kötni

Az utasbiztosítás olyan speciális biztosítási forma, amely kifejezetten utazások, kirándulások, nyaralások során nyújt védelmet az utasbiztosítást kötő személy számára. Könnyen, gyorsan és manapság már online, szinte az utolsó pillanatban, sms-en keresztül is megköthető. A biztosításért fizetendő összeg legtöbbször az egész utazás összköltségének csak a töredéke, ezért nem érdemes rajta spórolni, főleg ha külföldre megyünk, mert olyan esetekben nyújt védelmet, amikor idegen helyen kerülünk váratlan helyzetbe. Utasbiztosítást lehet kötni a csomagok elvesztésére, balesetre, betegségre, és sokan autós asszisztenciát is igényelnek. Bármelyik esemény is következik be, biztosítás nélkül idegen nyelvi környezetben számos nehézség adódhat, a költségekről nem is beszélve.

Betegségek

A nyári szabadságok idején az egyik leggyakoribb betegség, amellyel külföldön orvoshoz szoktak fordulni, a napszúrás. A külföldi turistaközpontokban melegebb van, és elég fél óra megfelelő védelem nélkül, máris napszúrást kaphatunk. A másik leggyakoribb diagnózis a különböző csípések, illetve a kisebb balesetek, úszás közben a tengerben elszenvedett apró sérülések. Gyakoriak a hasmenések és a gyomorproblémák is. Az európai biztosítási kártya ugyan feljogosít orvosi ellátásra az EU bármelyik tagállamában, és a biztosító megtéríti a külföldi kezelés költségeit, mégis tanácsos külön utasbiztosítást is kötni.

Betegellátás

Az egészségügyi szolgáltatást ugyanolyan feltételekkel vehetjük igénybe, mint a szóban forgó uniós ország lakosai, a szlovák biztosító mindig az ott érvényes szabályok szerint téríti a költségeket. Ugyanakkor az egészségügyi ellátás szabályozása minden uniós országban más és más, egy-egy kezelés ára között óriási különbségek lehetnek. A szlovák egészségügyi rendszer szolgáltatásai általában olcsóbbak a legtöbb európai országéinál, és előfordulhat, hogy valahol a költségek negyedét–harmadát a betegnek kell önrész címén fizetnie, ami egy kisebb műtét esetében is drága mulatság lehet. Ha például az olasz tengerpartnál napallergiás tünetekkel orvoshoz szállítanak valakit, biztosítás híján a kezelésért 180 eurót számláznak. Ha Görögországban felszökik a vérnyomásunk, az egészségügyi ellátás akár 250 euróba kerülhet. Megfelelő utasbiztosítás esetén azonban semmit sem kell fizetnünk, vagy ha mégis, a számlát benyújthatjuk a szlovákiai biztosítónál, és a költségeket utólag megtérítik.

Terrorizmus

A külföldön nyaralók főleg az esetleges gyógykezelések költségeire szoktak biztosítást kötni, és manapság ezek már magukba foglalják egy esetleges terrortámadás során elszenvedett sérülések kezelését is. Egyre többen kötnek biztosítást ún. idő előtti hazatérés esetére is. A terrorizmus azon okok közé tartozik, amelyek miatt a kirándulást meg lehet szakítani, haza lehet térni, és ilyenkor a biztosító téríti a kiadásokat.

Kizáró okok

Ahány biztosító, annyi szabályzat, ajánlat létezik, általánosságban azonban leszögezhető: a biztosítást utólag, visszamenőleges hatállyal nem lehet megkötni, a védelem az ország elhagyásától a hazaérkezésig tart, és a biztosítók próbálják csökkenteni a kockázatukat. Létezik néhány klasszikus kizáró ok, amikor a biztosítók nem fizetnek, vagy eleve nem is kötik meg a szerződést. Ide tartozik a nukleáris sugárzás, háború, súlyosan ittas állapot vagy kábítószer hatása miatt keletkezett károk. Nem – vagy csak pótdíj ellenében – biztosítják a versenyszerű sportolást, az extrém sportokat, a búvárkodást. A poggyászbiztosításnál ki szokták zárni a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, a nagyon értékes tárgyakat. (sza)