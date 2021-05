Ne hagyjuk abba a spórolást!

A Partners Group SK pénzügyi szolgáltató társaság szerint a banki betétek mennyisége arra utal, hogy a szlovákiai polgárok vagyona a koronaválság ellenére is gyarapodott. „A folyószámlákon 17%-os évközi vagyonemelkedést tapasztaltunk. A polgárok klasszikus számláin többlet alakult ki. Feltehetően elhalasztott fogyasztásról van szó, hiszen a világjárvánnyal összefüggő korlátozások miatt az emberek nem tudták hol elkölteni a pénzüket. A boltok újbóli kinyitása azonban azt eredményezheti, hogy sokan visszatérnek a meggondolatlan költekezéshez” – figyelmeztet Peter Bigoš, a Partners Group SK pénzügyi szakértője.



Jegybanki adatok



A szlovákiai háztartások vagyongyarapodását a jegybanki adatok is alátámasztották. Míg 2020 januárjában a lakosoknak összesen 38 milliárd eurójuk volt a különböző pénzintézetekben, és abból 19,8 milliárdot folyószámlákon helyeztek el, addig 2021 januárjában a lakossági betétek elérték a 41,25 milliárd eurót, ami több mint 8%-os növekedés. „Ha a folyószámlákon levő pénzmennyiséget nézzük, akkor látjuk, hogy az 23,2 milliárd euróra emelkedett” – mondta Bigoš. A számokból kitűnik, hogy azok, akik nem veszítették el, illetve akiknek nem kellett jelentősen korlátozni a munkájukat, többet voltak képesek spórolni, mint a pandémia előtt. Az utóbbi hetekben a korlátozások enyhültek, az üzletek újra kinyitottak, és egyre több szolgáltatás elérhető. Bigoš szerint érthető, hogy az emberek ennek örülnek, felszabadultak, ám az akciós kínálatoknak és a meggondolatlan pénzszórásnak komoly veszélyei vannak.



Figyeljünk a kiadásokra!



Akik nem szokták megtervezni a kiadásokat, gyakran nem is sejtik, hol folyik el a pénzük. A rendszeres havi kiadások – a lakhatási és energiaköltségek, a biztosítási díjak, a telefon- és internetszolgáltatások ára – minden hónapban egyformák, a legtöbb pénzt a fogyasztáson keresztül szórjuk el. Erre a válság alatt jobban odafigyeltünk, mint egyébként. „A karanténintézkedések alatt sok háztartás jelentősen csökkentette az utazásra, a hétvégi kiruccanásokra, kultúrára, éttermekre és az egyéb szolgáltatásokra szánt kiadásokat. Így havonta több maradt a pénztárcájukban” – mutatott rá az elemző.



Nem tudunk tervezni



A szlovákiai lakosok nem igazán tudják megtervezni a pénzügyeiket. „Gyakran tapasztaljuk azt a fajta hozzáállást, hogy a vastartalék kialakítása nem fontos, és a hirtelen bevételkiesést sokan hajlamosak hitellel orvosolni” – tette hozzá Bigoš. Ugyanakkor a pénzügyi válság veszélye többeket arra ösztönzött, hogy változtasson a gondolkodásmódján. „Sokan tudatosították a vastartalék fontosságát, és most már jobban megfontolják, mit vásárolnak” – árulta el a szakember. A Partners Group SK és a Focus ügynökség által a közelmúltban végzett felmérés szerint a háztartások 78%-a kezdett el spórolni rosszabb időkre. Ebből 20% rendelkezik ideális, a havi bevételük hatszorosának, 24% pedig a havi jövedelmük 2–5-szörösének megfelelő tartalékkal. A megkérdezettek 16%-ának legalább a rendszeres havi bevétel kétszeresének megfelelő megtakarítása van. A pénzügyi elemzők örvendetesnek tartanák, ha ezt a felelősségteljes hozzáállást a korlátozások feloldása után is meg tudnánk őrizni, főleg, hogy járványügyi szakemberek szerint továbbra sem vagyunk túl a nehezén, ezért a túlzott költekezés helyett tanácsos további tartalékokat felhalmozni.

Hogyan takarékoskodjunk? 1. Minden hónapban tegyük félre a bevétel 10%-át! 2. Vezessünk háztartási könyvelést! Így kiderül, mire megy el a legtöbb pénz. Ne feledjük: az autó kényelmes, de a tömegközlekedés olcsóbb. Nézzük meg, le lehet-e faragni a havi rezsiköltségekből, nem használunk-e túl sok vizet és áramot! Készítsünk bevásárlási listát, csak azt vegyük meg, ami szerepel rajta! Tervezzük meg az egész heti étlapot! Főzhetünk egyszerre nagyobb adagokat, melyek egy részét lefagyaszthatjuk. 3. Használjuk ki a kiárusításokat és akciós kuponokat! 4. Hozzunk létre egy állandó (spórolási) átutalási megbízást azzal a dátummal, amikor megérkezik a bérünk a számlánkra! 5. Mérjük fel, a céljaink elérésére mennyi pénzre e van szükség! 6. Dolgozzunk ki egy pénzügyi stratégiát, hogyan kamatoztassuk a megtakarításunkat!

Félünk befektetni



Noha a pénzügyekhez való hozzáállás fokozatosan javul, a nyugati országokkal összevetve még mindig van lemaradásunk. A legnagyobb különbség, hogy nálunk hiányoznak a megfelelő pénzügyi szokások, nem tudunk tervezni, és a megtakarításokat sem tudjuk kamatoztatni. Ugyanakkor a szokásokat nagyon könnyen ki lehet alakítani. „Minden hónapban az első dolgunk legyen az, hogy a család tartalékalapjába félreteszünk 10%-ot, 20%-ot pedig a nyugdíjra kellene elkülöníteni. A maradék 70%-ból lehet költekezni” – javasolja Bigoš. A befektetésektől sokan ódzkodnak, noha éppen ez képezi a nyugdíjra való felkészülés legjelentősebb részét. A világjárvány első hulláma alatt csökkent a befektetések iránti érdeklődés. 2019ben a lakosok 18%-a invesztált valamibe, 2020 nyarán ez már csak 14% volt. Az emberek 86%-a sehogyan nem kamatoztatja a pénzét. Ennek legfőbb oka az, hogy sokan attól tartanak, elveszítik a befektetett pénzüket, illetve meg vannak győződve arról, hogy a befektetéshez magas tőkére van szükség, amit a költségvetésük nem tesz ehetővé. „Pedig e célból elég csak 50 euró havonta, amit a mindennapi fogyasztás észszerűsítése mellett ki lehet gazdálkodni. Kár, hogy az emberek ennyire félnek, mert így a szlovákiai háztartások reálisan veszítenek, a folyószámlákon levő megtakarításuk az infláció következtében veszít az értékéből. Az elmúlt karanténos időszak ideális volt a befektetések számára” – tette hozzá a Partners Group SK munkatársa.