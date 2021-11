Milyen fogyasztási hitelek vannak?

A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitelnek számos formája létezik.

Folyószámla, hitelkártya

A folyószámlahitel egyszerűen törleszthető, egyfajta rulírozó hitel (a visszafizetett összeg újra felhasználható), automatikusan igényelhető és módosítható. A folyószámlahitelnek köszönhetően a hitelkeret erejéig a bank akkor is teljesíti az átutalási megbízásokat, engedélyezi a kártyahasználatot és a készpénzfelvételt, ha a folyószámlán lévő betét már nem nyújt rá fedezetet, de ez költséges hitelforrás: azonnali hitelkamattal jár. Ennél előnyösebb lehet a hitelkártya használata. Különbséget kell tenni a betéti és a hitelkártya között – első ránézésre nehezen állapítható meg, hogy melyik milyen típusú, főleg ha ugyanannak a társaságnak (pl. MasterCard, Visa) a márkajelzése van mind a kettőn. A betéti kártya közvetlenül a folyószámlához kapcsolódik. Ha valaki az összes, a számlán lévő pénzét elköltötte, akkor – ha rendelkezésre áll – a folyószámla hitelkerete terhére költhet tovább. A hitelkártyával mindig a bank pénzét költjük, amit ráérünk később – akár 45–51 nap múlva – visszafizetni. A kamatmentes költési időszak hosszát a bankok határozzák meg. Aki a határidőig kiegyenlíti a teljes felhasznált ös?szeget, annak nem kell kamatot fizetnie.

Áruvásárlási hitel

A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet a vásárlás helyszínén lehet igényelni. Általában elég hozzá a személyi igazolványunk, még kezesre sincs szükség. Az ünnepek előtt az egyes társaságok azt is lehetővé teszik, hogy a vásárló a termék árát csak az ünnepek után kezdje el törleszteni.

Alternatív társaságok

Nemcsak a bankok, hanem a különböző alternatív pénzügyi társaságok is több típusú kölcsönt nyújtanak – készpénzzel, szabadon elkölthető hitellel kecsegtetnek. Kínálnak részletfizetési rendszereket közvetlenül az üzletekben, hitelkártyákat, ingatlannal biztosított kölcsönöket, sőt telefonon, interneten vagy SMSeken keresztül intézhető gyorshiteleket is. Előnyük az egyszerűségükben rejlik – a polgároktól kevés iratot kérnek, gyakran a jövedelmüket, anyagi helyzetüket sem kell igazolniuk. Ebből viszont problémák adódhatnak – ezért a társaságnak automatikusan számolnia kell azzal a kockázattal, hogy az ügyfél nem lesz képes törleszteni. Ezt a kockázatot a magasabb kamatokba építik be, úgyhogy a polgár végső soron nem is jár olyan jól. Néhány társaság a szociális segélyekből vagy nyugdíjból élőknek is képes hitelt nyújtani, hajlandóak csak néhány tíz eurót is kölcsönadni, akár készpénzben is. Az ilyesmit el lehet intézni személyes érintkezés nélkül – telefonon, rövid SMS-üzenettel. Főleg az ilyen túlságosan egyszerű kölcsönök esetében nem árt óvatosnak lenni!