Mikor fordulhatunk követelésünkkel rögtön a végrehajtóhoz?

Idén júniusban kamatmentesen kölcsönadtam egy szorult helyzetbe került ismerősömnek 8 000 €-t azzal, hogy az idei év végéig visszaadja az összeget. Írásba ugyan nem foglaltuk a kölcsönt, de a szóbeli megegyezés és a pénzátvétel két tanú előtt történt. Ismerősöm ezt nem is tagadja, de már most jelezte, hogy csak jövő február végén tudja visszaadni a kölcsönt, mivel akkor jut pénzhez egy telek eladásából. Azzal nyugtatott, hogy „bármit aláír” nekem az új határidővel kapcsolatban, de ez nekem önmagában nem elég, mert ha nem tartja be az ígéretét, akkor bíróságon kellene behajtanom a pénzt, az pedig akár évekig is tarthat, márpedig nekem jövőre szükségem lesz arra az összegre. Azt szeretném tudni, hogy ha az adós nem tartja be az új határidőt sem, volna-e bármilyen jogi lehetőségem a kölcsön behajtására anélkül, hogy bíróságra adjam őt? Nincs mód arra, hogy egyből végrehajtóhoz fordulhassak?