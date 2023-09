Mi az apostille? A nemzetközi felülhitelesítésről

Az apostille francia szó, jelentése: hitelesítés. Apostille esetén azonban nem egyszerű hitelesítésről van szó, hanem a már hitelesített aláírások, pecséttel ellátott okiratok nemzetközi felhasználásra szánt ún. felülhitelesítéséről. 1961-ben ugyanis több mint hatvan állam egyezményt kötött, amely alapján, ha egy adott országban, ahol kiadtak bizonyos okiratokat, ezeket az okiratokat az illetékes állami szervek felülhitelesítik, tehát apostille bélyegzővel látják el, akkor ezeket az okmányokat a benyújtás (érvényesítés) szerinti idegen állam hatóságai hitelesen kiadottnak, valódinak ismerik el. Az apostille tehát igazolja, hogy itthon valóban az arra hivatott intézmény adta ki az okiratot, vagy hitelesítette az aláírást. Mivel az ún. Apostille Egyezmény Hágában volt megkötve, az apostille-t „Hágai pecsétnek” is nevezik.

A külföldre szánt dokumentumok közül a külföldi intézmények leggyakrabban – mint olvasónk esetében is – a közjegyzői meghatalmazásokat (becsületbeli nyilatkozatokat, szerződéseket) kérik ellátni apostille-lal. Továbbá, a családdal kapcsolatos okiratok (születési, ill. halotti anyakönyvi kivonat) is gyakran apostille-kötelesek, hasonlóan pl. a műveltséget igazoló (bizonyítványok, oklevelek) és a vállalkozással kapcsolatos belföldi okmányokhoz (cégkivonatok, alapító okiratok stb.), de még a személyazonossági igazolványt, ill. útlevelet is gyakran apostille-pecséttel kell felülhitelesíteni.

Szlovákiában az apostille-t elsősorban a kerületi bíróságok jogosultak kiadni a járásbíróságok, közjegyzőségek, végrehajtók által kiadott okiratokkal kapcsolatban. Az Iskolaügyi Minisztérium a műveltséggel összefüggő okmányokkal kapcsolatban adhat ki apostille-t, további minisztériumok pedig saját közokirataikkal kapcsolatban tehetnek így. Érdemes még megemlíteni a járási hivatalokat, amelyek az önkormányzatok által kiadott közokiratokat hitelesítik felül.

Az apostille megszerzésével kapcsolatban tudni kell, hogy van néhány intézmény (pl. ügyvédi iroda), amely a külföldi joghatóságokban való felhasználásra szánt apostille-ok beszerzésére szakosodott. Ilyen pl. az olvasónkhoz legközelebb működő fővárosi Legalizációs Központ (https://www.legalizacnecentrum.sk/), amely jogi és adminisztratív segítséget nyújt a Hágai pecsét beszerzéséhez. Olvasónk esetében a segítséget nyújtó iroda tiszteletdíja kb. 100 €. Az apostille megszerzéséhez mindig az eredeti okirat (vagy hitelesített másolata) szükséges, de számolni kell azzal is, hogy némely okiratot le kell fordíttatni.

A hágai Apostille Egyezményhez napjainkig már 125 ország csatlakozott, de attól függetlenül, hogy több ország még nem írta alá az egyezményt, az apostille-t szinte minden államban hiteles nemzetközi okiratként fogadják el.