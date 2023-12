Megbízható pénzintézetet válasszunk!

A karácsonyi bevásárlás céljából viszonylag alacsony összegre van szükség, ezért a jelzáloghitel semmiképpen sem ajánlott. Ideális megoldás lehet a kötetlen felhasználású fogyasztási hitel, amelyet bármelyik bankban gyakorlatilag megvárásra el lehet intézni. A futamidő 1–10 év között mozog, nem kell dokumentálni, mire akarjuk költeni, ingatlant sem kell zálogba helyezni. A kamatláb lehet kötött az egész futamidő alatt, de lehet változó is, csak pár éves lekötéssel. Ilyen esetben a banknak jogában áll a kamatlábat megváltoztatni a törlesztés alatt, miközben minden egyes változást előre be kell jelenteni. A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet a vásárlás helyszínén lehet igényelni. Általában elég hozzá a személyi igazolványunk, még kezesre sincs szükség. Az ünnepek előtt az egyes társaságok azt is lehetővé teszik, hogy a vásárló a termék árát csak az ünnepek után kezdje el törleszteni. Mielőtt aláírjuk a szerződést, nem árt óvatosnak lenni, figyelmesen olvassuk el a feltételeket!

A fogyasztási hitelekhez hasonló kölcsönöket a nem banki jellegű, az úgynevezett alternatív pénzintézetek is kínálnak, amelyek készpénzzel, szabadon elkölthető hitellel kecsegtetnek, illetve kínálnak részletfizetési rendszereket közvetlenül az üzletekben, hitelkártyákat, ingatlannal biztosított kölcsönöket, sőt telefonon, interneten vagy sms-eken keresztül intézett gyorshiteleket is. A legnagyobb előnyük az egyszerűségükben rejlik – a polgároktól kevés iratot kérnek, gyakran a jövedelmüket, anyagi helyzetüket sem kell igazolniuk. Ebből viszont problémák adódhatnak – ezért a társaságnak automatikusan számolnia kell azzal a kockázattal, hogy az ügyfél nem lesz képes törleszteni. Ezt a kockázatot a magasabb kamatokba építik, úgyhogy a polgár végső soron nem is jár olyan jól.

Egy másik lehetőség, hogy hitelkártyával veszünk fel hitelt. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az összköltségekbe bele kell számolni a kártya vezetéséért számlázott havi illetéket. Használatával mindig a bank pénzét (személyre szabott hitelkeretét) költjük, amit ráérünk később – akár 45-51 nap múlva – visszafizetni. A kamatmentes költési időszak hosszát a bankok önállóan határozzák meg. Aki a fizetési határidőig kiegyenlíti a teljes felhasznált összeget, annak nem kell kamatot fizetnie.

A legdrágábban a folyószámlahitel révén juthatunk pénzhez, ami lényegében azt jelenti, hogy lemegyünk mínuszba a számlánkon. Könnyen elintézhető a bankban, sőt, a bank az ügyfél külön kérvénye nélkül is automatikusan nyújthat ilyen szolgáltatást a számlán megvalósított havi tranzakciók alapján. A hitelkártyával ellentétben itt nem létezik semmilyen kamatmentes időszak.