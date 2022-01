Januártól emelkedtek a családsegítő támogatások, de megszűnt a pandémiás gyes

Jó hír a kismamáknak: januártól mintegy 60–70 euróval emelkedett az anyasági támogatás összege. A gyermekgondozási segélyt is valorizálták, bár jóval kisebb mértékben, mindössze havi 5 euróval. Rossz hír, hogy az újévtől megszűnt a pandémiás gyes. A családi pótlékot pedig ismét csak pár centtel egészítették ki.

Jó hír a kismamáknak: januártól mintegy 60–70 euróval emelkedett az anyasági támogatás összege. A gyermekgondozási segélyt is valorizálták, bár jóval kisebb mértékben, mindössze havi 5 euróval. Rossz hír, hogy az újévtől megszűnt a pandémiás gyes. A családi pótlékot pedig ismét csak pár centtel egészítették ki.

Minden személy, aki gondoskodik valamilyen megszületett gyermekről, különféle támogatást igényelhet a Szociális Biztosítótól és a szociális ügyi hivataltól, melyekkel az állam javítani próbál a család anyagi helyzetén, melybe a gyermek beleszületett. Intézhetőek egyszeri és bizonyos időközönként rendszeresen folyósított segélyek.

Létminimum

A családsegítő támogatások összegének az év eleji módosítása a létminimum összegével függ össze. A létminimum alapvető gazdasági mutatónak számít, és az egyénnek azt a társadalmilag elismert minimális bevételküszöbét jelenti, amely alatt anyagi szükséghelyzetbe kerülhet. Ha a létminimum változik, automatikusan emelkedik néhány juttatás is. A létminimum összegét mindig július 1-jével szokták átértékelni, és tavaly nyáron 218,06 euróra módosult, aminek következtében bizonyos állami támogatásokat azonnal átszámoltak, néhány azonban csak most januártól nőtt.

Anyasági támogatás

A legnagyott mértékben, mintegy 60–70 euróval az ún. tgyás emelkedett. A valorizáció törvényből kifolyólag történik, ugyanis 71,8028 euróról 74,4987 euróra változott a napi kivetési alap felső határa, melyből a Szociális Biztosító kiszámolja a betegbiztosításból jóváhagyható összes juttatás (táppénz, anyasági, ápolási díj) összegét. Az anyasági támogatás a kivetési alap 75%-a, és a kismamák 34–43 hétig kaphatják. „Az egynapi anyasági támogatás eléri a 55,87402500 eurót. Ez azt jelenti, hogy 30 napos hónap esetében az SP legtöbb 1 676,30 euró, 31 napos hónap esetében pedig maximum 1 732,10 euró anyaságit folyósíthat” – tájékoztatott a biztosító. Tavaly a felső határ 1615,60 és 1669,50 euró volt.

Gyermekgondozási segély

Anyasági szabadságra a kismamák 6–8 héttel a szülés feltételezett dátuma előtt mennek, és amikor letelik, kevesen állnak azonnal munkába, a legtöbben gyermekgondozási szabadságot intéznek, s ez alatt gyest kapnak a szociális ügyi hivataltól. Az összeget a gyermek 3. életévéig, egészségkárosodott gyerek esetében 6 éves koráig folyósítják. 2020-tól kétszintű gyes van érvényben. A magasabbra az jogosult, aki az anyasági szabadság előtt dolgozott, pontosabban a szülést megelőző két évben legkevesebb 270 nap biztosítási időszakkal rendelkezett, és ez alapján a gyes jóváhagyása előtt a Szociális Biztosító anyasági támogatást folyósított, vagy más uniós tagállamból hasonló juttatást kapott. Az alacsonyabb összeg pedig azoknak jár, akik a gyermek megszületése előtt nem vállaltak munkát, illetve nem rendelkeznek 270 biztosítási nappal.

A gyes alacsonyabb összege januártól 275,90 euróról 280-ra, a magasabb összege pedig 378,10-ről 383,80 euróra nőtt.

Gyermekgondozási szabadságra a szülő a munkaadójától megy, és nem kell 3–6 évig otthon maradni. Aki korábban munkába áll, és a gyermekét elhelyezi valamilyen intézményben (bölcsődében, óvodában), az ezzel összefüggő költségeit térítheti, illetve hozzájárulhat a szociális ügyi hivatal. Aki igényel ilyen támogatást, annak leállítják a gyes folyósítását. Havonta legfeljebb 280 eurót hagyhatnak jóvá magán intézmény esetében, és minden gyermek után kifizetik, ezzel szemben a gyes egyszerre csak egy gyerek után jár. Ha a gyermekről a nagyszülő gondoskodik, 41,10 euró hozzájárulást hagyhatnak jóvá, ha állami óvodát látogat, a támogatás legfeljebb 80 euró lehet.

Pandémiás gyes

Az újévtől megszűnt a pandémiás gyes. A támogatást a koronavírus-járvány miatt kialakult válsághelyzet következményeinek az enyhítésére bevezették be 2020 tavaszán, és az lényegében a rendes gyes folyósításának a meghosszabbítása volt azok számára, akik gyermeke már betöltötte a 3. életévét (illetve 6. életévét, ha rossz egészségi állapotú gyermekről van szó), és a családnak nincs, illetve nem volt más bevétele. A juttatást visszamenőleg is el lehetett intézni. A pandémiás gyest utoljára most januárban fizetik ki a 2021. decemberi hónapra vonatkozólag. A segélyre való jogosultság automatikusan megszűnik, a szociális ügyi hivatal nem fog írásban tájékoztatni, egyszerűen csak leállítják a pénz folyósítását.

Egyéb támogatások

A létminimumtól függ a családi pótlék összege is, ami januártól mindössze 38 centtel több, pontosan 25,88 euró. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult rá, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják. Azok, akik nem érvényesíthetik az adóbónuszt, vagy az adóhivatal nem hagyta jóvá, kaphatnak 12,14 euró kiegészítő támogatást a családi pótlékhoz. Akinek a gyermeke az idén lesz tanköteles, az iskolakezdés alkalmából, taneszközök vásárlása céljából szeptemberben 106,33 euró egyszeri családipótlék-kiegészítést kap. Az összeg októberben érkezik meg a szülők számlájára. A támogatást 2019-ben vezették be, és a tavalyihoz képest az idén 1,57 euróval lesz magasabb.

Az év elejétől emelkedett az adóalap nem adóköteles része is – ez 2020-tól a létminimum 21-szerese –, 2022-ben ez a tétel 4579,26 euró (381,605 euró havonta).

A póttartásdíj felső határa az eltartott gyermekre számított létminimum (99,56 euró) 3,7-szerese, vagyis januártól maximum 368,37 euró lehet (tavaly legfeljebb 362,90 euró volt). 2020-tól az állam átvállalta magára a felelősséget a tartásdíj behajtásáért. Ha az apa 2 hónapig nem fizet, az anya a szociális ügyi hivataltól azonnal póttartásdíjat igényelhet. A hivatal büntetőfeljelentést tesz az apa ellen, és tájékoztatja a végrehajtót, kitől mit kell behajtania. (sza)