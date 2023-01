Az újévtől több pénz jut a családoknak

Törvényből kifolyólag az év elején mindig valorizálják a családsegítő támogatásokat, ami a mindenkori létminimum összegével függ össze. A létminimum alapvető gazdasági mutatónak számít, és az egyénnek azt a társadalmilag elismert minimális bevételküszöbét jelenti, amely alatt anyagi szükséghelyzetbe kerülhet. Ha a létminimum változik, automatikusan emelkedik néhány juttatás is. A létminimum összegét július 1-jével szokták átértékelni, és tavaly nyáron 234,42 euróra módosult, aminek következtében bizonyos állami támogatásokat azonnal, még júliusban átszámoltak, néhány azonban csak most januártól nőtt.

Családi pótlék

A családi pótlék összege rendszerint januártól szokott változni. Egy törvénymódosításnak köszönhetően azonban a családok már tavaly júniusban a megszokott 25,88 euró helyett 100 eurót kaptak gyermekenként, ugyanis a politikusok egyszeri 74,12 eurós kiegészítést hagytak jóvá minden gyermek számára. Utána júliustól a létminimummal összefüggő valorizációs képlet szerint a támogatásnak 27,82 euróra kellett volna változnia, a parlament döntése alapján azonban július 1-jétől egy picivel nagyobb mértékben emelkedett 30 euróra. Egy újabb törvénymódosításnak köszönhetően pedig ez az összeg az újévtől megduplázódott, azaz a családi pótlék január 1-jétől 60 euró, és ezentúl a támogatás összegére a létminimum nem lesz hatással, hanem szükség szerint azonnal módosítható kormányrendelettel. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult a juttatásra, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják. Azok, akik nem érvényesíthetik az adóbónuszt, vagy az adóhivatal nem hagyta jóvá, kaphatnak kiegészítő támogatást a családi pótlékhoz. Ez tavaly 12,14 euró volt, most januártól ez is emelkedett, éspedig 30 euróra. Ismét bevezették az iskolakezdés alkalmából, taneszközök vásárlására fizetendő támogatást is, vagyis akinek a gyermeke az idén lesz tanköteles, szeptemberben mintegy 110 eurónyi egyszeri családipótlék-kiegészítésre számíthat.

Az ún. szakkörpénz egyelőre elmarad. A támogatás feltételeit a gyermekek szabadidős tevékenységének a finanszírozásáról szóló törvény szabályozza, és a juttatást idén januártól még nem folyósítják, a feltételezések szerint csak 2025-től kezdik kifizetni.

Adóbónusz

Az adóbónusz az újévtől szintén megkétszereződött, de nem mindenki számára. A támogatás ugyanis kétszintű. 2022. június 30-áig még háromszintű volt: a 6 évnél kisebb gyerekek után 47,14 euró, a 6 –15 év közöttiek után 43,60 euró, 15 éves kortól pedig 23,57 euró járt. Tavaly július 1-jétől két kategóriát vezettek be, és megemelték a támogatás összegét, eszerint december végéig 15 éves korig 70 euró, 15 év felett pedig 40 euró volt. Most januártól a legkisebbek után megkétszereződött az adóbónusz, és a korhatár is változott: 18 éves korig 140 euró, 18 év felettiek után pedig 50 euró jár. Ez a megemelt összeg csak két évig, 2024 végéig érvényes. Továbbá a politikusok elfogadtak egy megkötést is: az adóbónuszt csak a jövedelemadó bizonyos részéig lehet érvényesíteni, éspedig a gyermekek számától függően. Akinek egy gyereke van, az legfeljebb az adóalapja 20%-ának megfelelő adóbónuszban részesülhet. Két gyermek esetében 27%, három gyereknél 34%, négynél 41%, öt után 48%, hat és annál több gyermek esetében pedig 55% a felső határ.

Magasabb gyes

Az anyasági szabadság után a nők többsége nem áll azonnal munkába, hanem gyermekgondozási szabadságot intéz, és ez alatt gyest kapnak a szociális ügyi hivataltól. Az összeget a gyermek 3. életévéig, egészségkárosodott gyerek esetében 6 éves koráig folyósítják. 2020-tól kétszintű gyes van érvényben. A magasabbra az jogosult, aki az anyasági szabadság előtt dolgozott, pontosabban a szülést megelőző két évben legkevesebb 270 nap biztosítási időszakkal rendelkezett, és ez alapján a gyes jóváhagyása előtt a Szociális Biztosító anyasági támogatást folyósított, vagy más uniós tagállamból hasonló juttatást kapott. Az alacsonyabb összeg pedig azoknak jár, akik a gyermek megszületése előtt nem vállaltak munkát, illetve nem rendelkeznek 270 biztosítási nappal. A gyes alacsonyabb összege januártól 280 euróról 301-re, a magasabb összege pedig 383,80-ról 412,60 euróra nőtt. Aki ikrekről gondoskodik, a korábbi 479,80 helyett ezentúl 515,80 eurót kap havonta, ha a szülés előtt legalább 270 napig volt munkaviszonya. Ellenkező esetben alacsonyabb összegű gyesre: 451,50 euróra jogosult (a korábbi 350 euró helyett).

Az év elejétől emelkedett az adóalap nem adóköteles része is – ez 2020-tól a létminimum 21-szerese –, 2023-ban ez a tétel 4922,82 euró (410,235 euró havonta).

A póttartásdíj felső határa az eltartott gyermekre számított létminimum (107,03 euró) 3,7-szerese, vagyis januártól maximum 396,01 euró. 2020-tól az állam átvállalta magára a felelősséget a tartásdíj behajtásáért. Ha az apa 2 hónapig nem fizet, az anya a szociális ügyi hivataltól azonnal póttartásdíjat igényelhet. A hivatal büntetőfeljelentést tesz az apa ellen, és tájékoztatja a végrehajtót, kitől mit kell behajtania.