Ha nem veszi át ezt a postai csomagot, akár be is perelhetik!

A webáruházaknak sokszor meggyűlik a bajuk azokkal a vevőkkel, akik utánvétes fizetéssel rendelnek, majd nem veszik át az árut. Ezek az emberek azonban nagy bajban vannak, és akár könnyen bíróság elé is kerülhetnek!

Az internetes vásárlás a pandémia idején még nagyobb teret hódított. Ehhez kötődő fogalommá vált az utánvétes fizetés, ami sokszor nem az áruházak kedvence, mivel gyakori, hogy az emberek megtagadják az utánvéttel rendelt áruk átvételét. Itt azonban problémák merülhetnek fel. Nemcsak egy kisebb összegű kártérítés kifizetésére kötelezhetik a vásárlót, hanem bírósági költségek is szóba jöhetnek.

Ha valaki nem veszi át az árut, akkor azt a futár a postára viszi, ahol általában 18 napig őrzik. Gyakran előfordul azonban, hogy az ügyfél itt sem veszi át a csomagot. Ez az adásvételi szerződés megszegésének minősül, amelyre a vásárló a megrendelés teljesítésével kötelezettséget vállalt. A probléma az, hogy ha a postának vissza kell küldenie a csomagot, akkor a vállalat köteles kifizetni az ezzel az úttal járó postaköltséget és csomagolási költséget. A vállalat ezért követelheti ennek kifizetését a kötelességét elmulasztó vásárlótól.

Ez körülbelül 7 euróra jön ki, ha azonban a bíróságtól is kap levelet, akkor a bírósági költségeket is meg kell fizetnie. Az idézés e-mailen keresztül is érkezhet, érdemes ellenőrizni a spam leveleket. Ez azonban nem a megszokott eljárás, hiszen a webáruházak csak akkor küldik bíróság elé a a vásárlóikat, ha azok rendszeresen nem veszik át a rendelt csomagokat.

„A jövőre nézve kérjük, gondolja át, milyen következményei lehetnek annak, ha nem veszi át a szállítmányt. Képzelje el, ha havonta 70-100 ügyfél teszi ezt. Bizonyára ki tudja számolni, mekkora anyagi veszteséget okozna ez nekünk egy év alatt” – mondta a pluska.sk-nak egy webáruház.

