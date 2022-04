Fokozott érdeklődés az úti okmányok iránt

Az ukrán–orosz háború kitörése után Magyarországon és Szlovákiában is hirtelen megugrott az útlevéligénylések száma, amit elemzők azzal magyaráznak, hogy az emberek megijedtek és félnek – attól tartanak, a konfliktus átterjedhet a mi területünkre is, és ez esetben menekülnünk kell, amihez szükség lehet érvényes úti okmányra. Az Európai Unió területén elég a személyi igazolvány, ám a 15 évnél fiatalabbak azzal még nem rendelkeznek, nekik mindenképpen útlevelet kell intézni, ha utazni akarnak. Az EU-n kívüli országokba – Afrikába, Amerikába vagy Ausztráliába – pedig a felnőtteknek is szükségük van útlevélre.

Zuzana Čaputová államfő és a kormány szerint Szlovákia nincs közvetlen veszélyben, ezért senkinek sem kell sürgősen beszereznie útlevelet, hacsak nem készül kirándulni, szolgálati útra vagy egyéb személyes okból az EU-n kívülre. Ennek ellenére a rendőrséghez az utóbbi hetekben jelentős mennyiségű kérvény érkezett. Főleg gyermekek számára igényelnek útlevelet, éspedig sürgősségi eljárással, vagyis 2–10 napon belül. A belügyminisztérium a fokozott érdeklődést a háborús konfliktussal magyarázza, és arra intik a lakosságot: ne essenek pánikba, ne dőljenek be az álhíreknek! „Kérünk mindenkit, hogy a hivatalos hírforrásokat figyeljék, ne a dezinformációkat, amelyek célja a félelemkeltés és a káosz” – figyelmeztetett többször is a belügyi tárca.

Az úti okmányok iránti fokozott érdeklődés miatt a legtöbb okmányirodában kígyózó sorokra, a megszokottnál jóval hosszabb várakozási időre, lassúbb ügyintézésre kell számítani. Aki teheti, próbálhat előre időpontot foglalni a www.minv.sk honlapon keresztül, de számolni kell azzal, hogy Pozsonyban és környékén már két hónapra előre szinte minden időpont foglalt, és a többi városban is legalább egy-két hétre előre minden terminus elkelt, ráadásul még nincs is az összes rendőrség rákapcsolva a rendszerre. Úgyhogy a legtöbb esetben marad az akár órákig tartó sorban állás.

Biometrikus védjegy

Szlovákiában 2008. január 15-étől biometrikus útlevelek vannak – klasszikus papír úti okmányról van szó, melybe RFID chipet építettek, amely a szokásos, a vizuálisan is megjeleníthető adatokon túl a tulajdonos más biometriai adatait is tárolhatja. Az RFID rövidítést a Radio Frequency Identification (rádiófrekvenciás azonosítás) szavak kezdőbetűiből képezték, és az egyedi azonosító technológiák (AUTO ID) családjába tartozik, hasonlóan a vonalkódokhoz, csak épp a működési elvében tér el. Ez egy olyan, automatikus azonosításhoz és adatközléshez egyaránt használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és jelolvasó eszközök segítségével. A biometriai adat lehet fénykép, ujjlenyomat vagy retinalenyomat, melyek alapján ki lehet jelenteni, hogy egy ilyen típusú útlevél egy adott személyt teljes hitelességgel tud azonosítani. Szlovákiában az első biometriai adat a digitális arcmás volt, 2009. június 22-én pedig bevezették az ujjlenyomatot is. Vagyis jelenleg a chipen digitális fényképet és ujjlenyomatot rögzítenek. Ennélfogva a rendőrségre nem kell vinni papír fényképet, számítógép segítségével a kérvény benyújtásakor készítenek digitális fotót az igénylőről, és leveszik az ujjlenyomatát is. Egészségügyi vagy vallási okokból lehet kérni, hogy a fényképen kendőt, sapkát viselhessünk, ha ez nem teszi lehetetlenné az azonosítást. Ujjlenyomatot csak a 12 évesnél idősebb személyektől vesznek, elektronikus aláírást pedig akkor készítenek, ha a gyermek már tud írni. Ha olyan polgárról van szó, akitől ideiglenesen – például égési sérülések miatt – nem lehet ujjlenyomatot venni, az útlevelet egy évre állítják ki.

Hol lehet útlevelet intézni?

A kérvényt ott kell benyújtani, ahol a polgár állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik. Az útlevelet a lakhely szerint illetékes járási rendőrkapitányság állítja ki. A kérelmet személyesen kell benyújtani – korra való tekintet nélkül, azaz, ha kéthónapos csecsemőnek csináltatnak iratot, őt is el kell vinni a rendőrségre. Kivételt csak akkor tehetnek, ha nagyon súlyos egészségkárosodott személyről van szó. Személyesen azért kell megjelenni a rendőrségen, mert ott készítenek elektronikus aláírást és digitális képet a kérvényezőről, és vesznek ujjlenyomatot. Ebből kifolyólag nincs szükség papír fényképre, kivéve a mozgásképtelen személyek esetében. Az ő kérvényüket falhatalmazott személy is benyújthatja, és a rendőrség házhoz megy, otthonában veszik fel a szükséges biometriai adatokat. A csecsemőket és a pici gyerekeket úgy fényképezik le, hogy a kísérő személyt letakarják fehér lepellel, és a gyermeket ráültetik.

Szükséges iratok

Útlevél intézésekor igazolnunk kell magunkat személyi igazolvánnyal. Ha a kérelmező nem rendelkezik vele, fel kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot és a szlovák állampolgárságról szóló bizonyítványt, ami nem lehet hat hónapnál régebbi. Ha gyermek számára intézünk útlevelet, kérik a születési anyakönyvi kivonatot. Ha létezik, le kell adni a régi úti okmányt – a lejárt irat csak akkor tartható meg, ha érvényes vízum van benne. Ezenkívül fel kell mutatni a megfelelő összegű illeték kifizetéséről szóló igazolást.

Az okmány érvényessége

16 évnél idősebb személyek számára 10 évig érvényes útlevelet állítanak ki. A 6–16 évesek úti okmánya legfeljebb 5 évre szólhat, a hat évnél fiatalabbak irata pedig csak két évig érvényes. Ha a kérvényezőtől ideiglenesen nem lehet ujjlenyomatot venni, az útlevelét legfeljebb 1 évre állítják ki. Ha olyan személy kér még egy útlevelet, akinek már van egy 10 évig érvényes irata, a második okmány legfeljebb 5 évig lehet érvényes.

Ha kész az útlevél...

A hatóság sms-ben értesít, ha elkészül az igényelt irat. Ha nem érkezik ilyen üzenet, akkor 30, 10 vagy 2 napon belül – attól függően, milyen ügyintézést kértünk – lehet érdeklődni azon a rendőrkapitányságon, ahol a kérelmet benyújtottuk. Az okmányt személyesen kell átvenni, illetve közjegyző által hitelesített felhatalmazással rendelkező személynek is odaadják. 15 évnél idősebb, de még kiskorú gyermek esetében nincs szükség felhatalmazásra, elég a kérvény benyújtásakor jelezni, hogy nem személyesen veszi majd át az útlevelet. A 15 évnél fiatalabbak esetében a szülőknek nyújtják át az okmányt. (sza)